Omar Sánchez desvela que el embarazo de Anabel Pantoja fue uno de "sus peores días"

Sin ninguna duda, la noticia de estas últimas semanas en el ámbito televisivo ha sido el embarazo de Anabel Pantoja. Un anuncio que se hace en el cuarto mes de gestación y a través de una exclusiva. Algunos eran los que lo rumoreaban, a otros les ha pillado completamente por sorpresa. Uno de los de este segundo grupo ha sido Omar Sánchez, exnovio de la sobrina de Isabel Pantoja.

Casados de 2021 a 2023, el exmarido ha querido contar en '¡De Viernes!', cómo vivió él la noticia en uno día que seguro que no va a olvidar. "El peor momento de este año para mí, sin duda alguna, ha sido cuando me levanto y me despierto con una portada de que mi expareja se queda embarazada", empezó diciendo Omar, asegurando que era algo que no se esperaba para nada.

"Me sorprendió, digo “qué pasada, ¿no?” Se quedó embarazada, pues me alegro, que lo estaba buscando, pero ese día para mí fue bastante duro porque se me juntó mi ruptura con Marina y toda la prensa llamándome. Es como que todos los astros se unieron para que fuera uno de los peores días de mi vida", añadió el influencer, que desde que lo dejó con Anabel, ha intentado reconducir su vida en los viajes y el deporte.

Uno de sus mayores pilares ha sido el surf, sin embargo, lo sorpresivo de la noticia le pilló con las defensas bajas y haciéndose preguntas para las que no tenía respuesta en ese momento. "Tenía la cabeza que tuve que apagar el teléfono. Pasé todo el día llorando. Cuando veo la portada de Anabel digo “qué rápido”, en el sentido de que se queda embarazada con una persona que lleva poco tiempo. Digo “¿tenían prisa, ¿no?"".

Pero lo que tiene claro Omar es que no quiere seguir atormentándose con cuestiones que no le llevan a ningún lado. Es consciente del golpe inicial que le supuso enterarse de la noticia, pero ahora busca enfocarse en las cosas positivas que le rodean, dejando de lado este tema. "No me da pena que el hijo de Anabel podía haber sido mío, pero sí es cierto que me ha sorprendido. Me impactó, pero son cosas que pasan en la vida y todo pasa por algo, ¿no?"

Por último, quiso dejar claro que su historia de amor con Anabel Pantoja se cerró hace tiempo y que no está pensando en una posible o supuesta relación, ni aunque sea de amistad. "Por Anabel a día de hoy no siento nada, nos encontramos hace poco en un festival, pero no nos dijimos ni 'hola'".