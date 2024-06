La repentina decisión de Makoke con su pareja tras meses de noviazgo: "Hemos pasado momentos muy malos"

Este año se cumplen 30 años desde que Makoke ,colaboradora de 'Así es la vida', pasase por el altar por primera vez con el que es el padre de su hijo, Javier Tudela. Ahora entenderás todo y atarás cabo de que padre e hijo comparten nombre y apellidos. Este acontecimiento acaparó las portadas, concretamente la de la revista Lecturas, donde vimos a una joven Makoke vestida de blanco con un semblante muy feliz.

Pero el matrimonio no tuvo un final feliz. Cuatro años después de su boda, la pareja puso fin a su unión e inició el proceso de un complicado y traumático divorcio. Esta separación acabó marcando la vida de Javier Tudela Giaever. "Ha sufrido mucho, no ha tenido ni una infancia, ni una adolescencia fácil", contaba hace un tiempo su propia madre, quien apenas unos meses después de romper con el padre de su hijo comenzó a salir con Kiko Matamoros.

María González Falcó

Celebración y reconciliación

En la familia de Makoke están de celebración. El hijo mayor de Javier Tudela, el pequeño Javi, cumple hoy tres añitos y toda la familia está invitada a una fiesta de disfraces. El vestuario de Makoke en este sábado ya hacía sospechar que la colaboradora tenía una cita muy especial: "Yo no soy así de cursi, voy así vestida porque desde aquí me voy al cumpleaños de mi nieto y es de temática 'Toy Story', yo voy de la muñequita que sale en la película".

La colaboradora contaba feliz que toda la familia iba a reunirse para celebrar el tercer cumpleaños de su primer nieto y daba detalles de la gran fiesta que le han preparado al pequeño: "La vamos a hacer en casa del padre de mi hijo, Javier Tudela, vamos todos allí". Makoke le ha contado a Emma García y a sus compañeros que al padre de su hijo Javi le pareció genial hacer allí la fiesta, una fiesta en la que no faltará un detalle: "Yo me he encargado de los globos y del castillo hinchable", contaba la modelo.

Para Makoke este día es muy especial, ya no solo por la celebración del tercer cumpleaños de su primer nieto, si no también porque se trata de la presentación oficial de su chico, Gonzalo. Tal y como ha contado Makoke a Javier Tudela padre le pareció "perfecto" que Makoke fuese a la celebración en compañía de su chico: "Me dijo que sí, que por supuesto y sin ningún problema". Para Makoke este es sin duda uno de los momentos más felices y tranquilos de su vida. Además de haber encontrado el amor de Gonzalo, por fin las aguas han vuelto a su cauce con el empresario Javier Tudela tras más de 20 años distanciados. Y es que Makoke y Javier se casaron muy jóvenes y al poco tiempo decidieron separarse: "Hemos pasado momentos muy malos y gracias a Dios ahora estamos muy bien, nos llevamos muy bien y eso es algo bueno para nosotros y para nuestra familia".