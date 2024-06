Sale a la luz la difícil ruptura de Anabel Pantoja tras confirmar su embarazo: "Se fue a pique”

Omar Sánchez se ha desahogado sobre un tema que ha dado mucho de qué hablar y que, a su vez, ha sido muy complicado para él. Tras hablar de su complicada situación económica, el que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se emociona al hablar de su dolorosa separación de Anabel Pantoja. Sincerándose como nunca, el canario explica la situación que atravesaban hasta que dinamitó su matrimonio.

“Ya no confiábamos el uno en el otro”, sentencia el canario al explicar el punto de desentendimiento al que llegó la pareja. Omar habla sobre los problemas que surgieron antes y después de su boda con la sobrina de Isabel Pantoja, que recientemente ha anunciado su embarazo, y explica cómo su relación “se fue a pique”. Sin pelos en la lengua, el exconcursante de ‘Supervivientes’ habla sobre sus distintos estilos de vida y cómo todo ello acabó afectando a su relación con la exnovia de Yulen Pereira. Omar se abre en canal para hablar sobre el complicado proceso que vivió después de que Anabel decidiese romper su matrimonio. “Me dejó muy tocado”, asume el deportista al relatar los detalles de su dolorosa separación. Además, el exconcursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ ha aclarado si existe algún tipo de paralelismo entre su relación con la sobrinísima y los motivos de su ruptura con Marina Ruiz. Omar Sánchez no ha sido el único en pronunciarse respecto a Anabel Pantoja, su exnovia, Marina Ruiz, también tiene que decir mucho al respecto de la sobrina de Isabel Pantoja. La que fuera concursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ señala a Anabel Pantoja como uno de los principales problemas en su relación con el canario.

Polémica noticia

La noticia del embarazo de Anabel Pantoja ha supuesto un revuelo mediático sin precedentes para la familia de la influencer. Viviendo una etapa espléndida, ahora su gran objetivo es formar esa familia con la que tanto deseaba al lado de su chico, David Rodríguez.

Hemos hablado con Susana Molina, gran amiga de Anabel, en el parque de atracciones que ha inaugurado Lola Lolita y no ha dudado en salir en defensa de esta tras las críticas recibidas durante estos días: "Yo creo que no le ha molestado que haya debate, le ha molestado que ya se dé por sentado una decisión que ella no ha visto". Además, les ha mandado un mensaje a todos sus haters: "Han dicho que iba a hacer negocios con el niño, tampoco nos olvidemos que aquí no es solo Anabel, también está David, y David tiene una opinión como el padre de la criatura y pues ellos llegan a una decisión que yo creo que también ahora mismo tampoco sé si es la decisión concreta, no es un tema que haya hablado con ella, pero bueno, que vaya, igual luego cambian de opinión y también sería lícito, no sé".

Susana defiende las palabras que tuvo Anabel por redes lanzando una reflexión: "¿Quién es buena madre?, se hace un curso, hay un máster de ser buena madre, pues ya se verá. Lo que yo sé es que ella, es que con los amigos es muy madre, en general en la vida es muy madre, entonces yo no tengo ningún tipo de duda".

Además, tampoco entiende que se haya criticado el poco tiempo que lleva con David: "Con el tema de la relación, pues igual, es que ojalá fuese bruja yo. Pero que te cuestionen eso en el momento más feliz de tu vida, pues imagino que le habrá tocado un poco la moral. Me podéis felicitar, por favor, y no estar cuestionando todo el rato todo".