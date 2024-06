Última hora sobre el estado de salud de Karina: su hija desvela lo que le ocurre.

La celebración de los Premios Diversa 2024 ha estado cargada de momentos emotivos con la entrega de galardones a referentes del colectivo LGTBIQ+ como Blas Cantó, el Maestro Joao y Karina, a la que se ha reconocido su extensa y exitosa carrera artística.

Sin embargo, la cantante no ha podido asistir a la ceremonia en el último momento al haberse sentido indispuesta y finalmente haber tenido que ser ingresada en un hospital, según desveló Juan Boll, director de JN Projects junto a Nano García, compañía de comunicación que pone en marcha estos premios, que se celebraron en el hotel VP Plaza de España de Madrid.

En el momento de hacer entrega del galardón, el organizador explicó a los invitados al evento que la intérprete de 'El baúl de los recuerdos' habría tenido que ser atendida de urgencias por un problema cardiaco y posteriormente trasladada a un centro hospitalario de Madrid.

El mensaje alentador de su hija

Después de que saltase la noticia de las complicaciones de salud de Karina, han sido muchos los que se han estado preguntando durante las últimas horas sobre cómo se encontraba la representante de Eurovision. Finalmente, ha sido su hija la que ha salido a aclarar todo y, lo que es más importante, a explicar que le pasa a una artista tan querida como Karina.

"Está todo bien. Se encuentra tranquila y no hay motivo para alarmarse", tranquilizaba su hija. "Está estupendamente. Ayer tuvo que ir a urgencias porque no se encontraba bien, pero ha dormido en casa y todo ha sido un susto", añadió, dejando claro que solo ha sido un susto y que no hay nada grave detrás de la repentina ausencia de la cantante.