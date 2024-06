¿Asistirá Bertín Osborne al bautizo de su hijo con Gabriela después de firmar la paz? Esto es lo que se sabe del evento

Gabriela Guillén ha estado disfrutando de una falsa tranquilidad durante estos últimos meses tras dejar de estar en el foco mediático, pero el comunicado que envió Bertín Osborne -reconociendo la paternidad respecto al hijo de esta- esta semana ha puesto todos patas arriba.

Aunque el escrito es muy esclarecedor, todavía hay en el aire muchas preguntas sobre la decisión que ha tomado el presentador... pero parece que por el momento no vamos a tener respuesta.

Este fin de semana, Gabriela se ha dejado ver aprovechando la mañana del sábado con su hijo en un conocido centro comercial de Madrid y, tras estar varias horas fuera, llegaba a su casa sin ganas de despejar las dudas que existen. Eso sí, lanzó un mensaje directo.

Cuando le mencionábamos que hay muchas personas que aseguran que no es cierto que se haya realizado la prueba de paternidad, la modelo aseguraba que "se dicen tantas cosas que yo si voy a desmentir cada una de ellas, no tendría vida, vamos, no".

Además, aprovechaba para confirmar que "se han hecho las cosas como se tenían que hacer y eso es lo más importante por el bien de mi bebé" y mostraba el deseo de permanecer al margen a partir de ahora: "No hay que darle más vuelta y quiero estar tranquila y tranquila con el bebé, también".

Por último, desmintió que la próxima semana vaya a celebrar el bautizo del pequeño: "Si es que, lo que te digo, si voy a estar desmintiendo todo, imagínate, o sea... O sea, no, no , no tiene, no".