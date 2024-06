Sin palabras por la decisión de la exmujer de Antonio David Flores: "Una cosa impactante, yo me he quedado impactada"

Hace unos días se confirmaba la participación de Olga Moreno en la nueva edición de 'Supervivientes All Stars', un auténtico bombazo que nadie esperaba y que trae de nuevo la figura de la expareja de Antonio David Flores a la esfera pública.

Este fin de semana hemos podido hablar con una persona que conoce muy bien a Olga. A ella la conocimos por defender a Olga en los platós, pero sin embargo su amistad se vio truncada tras el concurso de esta en 'Supervivientes'.

Sí, hablamos de Ana Luque, quien asegura estar impresionada por la participación de Olga en 'Supervivientes All Stars': "Escúchame, no tengo palabras, es que doy vuelta a mi cabeza y no me cabe esto. Es una cosa impactante, yo me he quedado impactada, conociéndola, me he quedado impactada".

Aunque fueron grandes amigas, Ana nos aseguraba que es cosa del pasado porque la amistad está "muy rota. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tengo nuevas amigas, quien quiera ser mi amiga, que venga a mis brazos".

Por último, la colaboradora de televisión reflexionaba sobre cómo hablará de ella en plató: "También te digo una cosa, si hace cosas buenas, la defenderé, bueno, ni hablaré, pero como, es una cosa normal, chaca, chaca, chaca".

Su regreso

Tras meses de concurso, Olga se vio en la final junto a Gianmarco Onestini, a quien finalmente ganó. La diseñadora afronta ahora este nuevo reto, 'Supervivientes All Stars', con mucha emoción. Olga aparecía tímida en el plató de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', totalmente embriagada por las emociones. "Muchas gracias. Es maravilloso estar en este plató y volver a Honduras. Tengo muchas ganas, fuerza y para delante", decía en primer lugar. Carlos Sobera apuntaba entonces a que sus circunstancias personales han cambiado por completo. "¿Estás enamorada?", le llegó a preguntar el presentador. "Estoy tranquila", respondía ella con una sonrisa. Olga piensa aprovechar cada instante: "Sé que no voy a ganar pero lo voy a intentar. Quiero divertirme, disfrutar y ver esos amaneceres y atardeceres", explicó.

Por otra parte, la concursante respondía que piensa "vivir el momento, disfrutarlo y que sea lo que Dios quiera" cuando le preguntaban sobre cómo se va a llevar con compañeras como Adara Molinero o Sofía Suescun.

Un casting de ganadores

Telecinco ya ha comenzado a desvelar los nombres de los concursantes que participarán en 'Supervivientes: All Stars'. Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda serán los encargados de ponerse de esta versión especial del reality de Telecinco.

Según la información a la que ha tenido acceso este portal, la edición de grandes concursantes de 'Supervivientes' tendrá una duración de cinco semanas y comenzará a emitirse justo después de la actual con el equipo ya desplazado a Honduras. Repasamos la lista de concursantes ya confirmados de 'Supervivientes: All Stars'.

Sofía Suescun

La ganadora de 'GH16' y 'Supervivientes 2018' fue la primera concursante oficial de 'Supervivientes: All Stars'. La hija de Maite Galdeano regresará así a Telecinco después de más de tres años y medio sin aparecer en ninguno de sus canales. Cabe recordar que Paolo Vasile, exconsejero delegado de Mediaset, vetó su presencia en sus programas después de que rechazase trabajar con la agencia de influencers del grupo audiovisual.

Adara Molinero

Otra de las reinas de los realities también estará en esta nueva edición especial del reality de Telecinco. Después de casi un año de su última aventura en los Cayos Cochinos, Adara Molinero también será concursante oficial de 'Supervivientes: All Stars', que dará comienzo en las próximas semanas.

Marta Peñate

La participante de 'GH 16', 'La isla de las tentaciones' y 'La casa Fuerte' también forma parte de la lista de concursantes de 'Supervivientes: All stars', según supo YOTELE en exclusiva. La canaria fue subcampeona de la edición del año 2022, que finalmente acabó ganando Alejandro Nieto.

Olga Moreno

Moreno es uno de los nombres más polémicos de la lista de concursantes de 'Supervivientes: All Stars'. Según adelanta El Mundo y ha verificado YOTELE, la ganadora de 'Supervivientes 2021' volverá a Honduras en las próximas semanas como concursante de 'Supervivientes All Stars'.

Bosco Martínez-Bordiú

El ganador de 'Supervivientes 2023' y sobrino de Pocholo Martínez-Bordiú también regresa a la aventura y será uno de los concursantes que volverá a la Cayos Cochinos de Honduras para repetir la experiencia en esta edición especial.

Logan Sampedro

Seis años después de ser subcampeón de la edición que ganó finalmente Sofía Suescun, Logan Sampedro también saltará de nuevo desde el helicoptero y participará en este 'Supervivientes: All Stars', según confirmó el propio reality este domingo en su última gala de 'Conexión Honduras'.

Lola Mencía

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones 3' también regresará a los Cayos Cochinos como concursante de 'Supervivientes: All Stars'. Mencía fue una de las participantes que más aguantaron en el palafito junto a Palito Dominguín.

Alejandro Nieto

El gaditano fue confirmado como concursante de 'Supervivientes: All Stars' en la última entrega de 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda. Cabe recordar que el gaditano fue el ganador de la edición del año 2022.