Adiós a Kiko Jiménez: Logan Sampedro rompe su silencio sobre su reconquista a Sofía Suescun en Supervivientes

Sofía Suescun se convirtió en la gran protagonista de 'Supervivientes 2018' y no solo por su flamante victoria consagrándose como la reina de los realities de Mediaset, sino también por su idilio con Logan Sampedro. A pesar de que la hija de Maite Galdeano mantenía una relación con Alejandro Albalá, su química y complicidad con su compañero fueron más que evidentes y, aunque en un principio negó la mayor acabó confesando que entre ambos surgió algo muy especial y hubo besos y caricias en Honduras.

Seis años después, las cosas son muy diferentes. Sofía mantiene un noviazgo más que consolidado con Kiko Jiménez desde hace 5 años y, que sepamos, no mantiene ningún contacto con Logan.

Pero las cosas están a punto de cambiar, ya que ambos son dos de los concursantes de la primera edición del 'All Stars', que arranca este jueves 20 en Telecinco y cuenta con algunos de las celebrities más míticas de la historia de 'Supervivientes', como Adara Molinero, Abraham García, Jorge Pérez, Olga Moreno o Marta Peñate, además de la navarra y el asturiano.

Un reencuentro que ambos afrontan con naturalidad, aunque a su partida a Honduras Sofía ha evitado hablar de Logan y revelar si Kiko está celoso porque vuelva a convivir con el surfero, éste no ha tenido problemas en zanjar cualquier especulación sobre un posible resurgir de su amor con la influencer.

"Tengo muchas ganas, estoy preparado y la otra vez quedé segundo, a ver si esta vez tengo más suerte" ha comentado, dejando claro que en esta ocasión no tendrá nada con Sofía: "No, no, esta vez nada. Tengo el amor en casa" ha sentenciado, desvelando así que tiene pareja y que no se le ha pasado por la cabeza volver a sentir nada por su compañera, con la que ha asegurado rotundo que no tiene "ningún problema" en coincidir.

Su paso por el reality

El modelo asturiano viajó a Honduras en el año 2018 para participar en una edición de ‘Supervivientes’ en la que coincidió con famosos de la talla de Francisco, Raquel Mosquera o el influencer Sergio Carvajal.

Con este último, el concursante tuvo una tremenda conexión amistosa que duró todo el tiempo que estuvo en el programa. Era su confidente, su amigo y la persona que le ayudó a superar los baches que le surgieron en los Cayos Cochinos. Ambos le hicieron la cruz a Raquel Mosquera, a la que tildaron de ser “la mano derecha del diablo”: “Todavía dirá que le tratamos mal después de tanto tiempo alimentándola y siendo un lastre. Es un pozo sin fondo”, dijo de ella en una ocasión. Aunque Sofía Suescun tenía una relación con Alejandro Albalá, en el concurso no pudo evitar fijarse en el atractivo modelo asturiano. Entre ellos hubo un tremendo tonteo desde el inicio y él, incluso, llegó a afirmar que tenía sentimientos por ella. Es más, ambos protagonizaron una gran polémica, cuando Romina Malaspina desveló que los había visto darse un beso a espaldas de las cámaras. Un acercamiento que ellos terminaron confesando con el tiempo.