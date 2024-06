Alejandra Rubio rompe su silencio de su paso por la iglesia: "Me parece increíble"

Parece que José María Almoguera ha retomado poco a poco su relación con Paola Olmedo y ya se deja ver en el piso donde compartieron su vida durante prácticamente el primer año de vida de su hijo.

Por último, este viernes veíamos al hijo de Carmen Borrego y mantenía la misma actitud ante las cámaras que estos meses: el silencio ha sido el gran protagonista y más aún cuando le preguntábamos por esa supuesta reconciliación con la madre de su hijo.

El mensaje de Alejandra Rubio

Con motivo del que sería su 83 cumpleaños, las hijas de María Teresa Campos han organizado una misa en recuerdo de la presentadora. Sin embargo, muchas personas no han recibió invitación y se esperan sonadas ausencias ante la que Alejandra Rubio responde en directo en 'Así es la vida'. Al parecer, una de las personas que no ha recibido una invitación por parte de las herederas de la presentadora ha sido Gustavo Guillermo, quien más que el conductor, fue el hombre de confianza de María Teresa.

Las dudas recaen también sobre el nieto de la presentadora y es que no se sabe si asistirá José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego y actualmente distanciado de la colaboradora ante el conflicto que estalló también con su mujer, Paola Olmedo.

Visiblemente molesta, Alejandra Rubio decía en directo en 'Así es la vida': "Es que no entiendo quién ha contado esto, no es para la prensa, no es un homenaje ni nada de eso, es una cosa de la familia que no se tenía por qué saber, pero ya sabemos cómo es esto al final siempre alguien habla", se quejaba.

María González Falcó

Añadía que esto es algo que han organizado su madre y su tía y a ella le sorprende que algo del ámbito familiar trascienda a los medios de comunicación. Eso sí, dejaba claro que puede ir quien quiera porque es una misa como la de todos los días.

Por ello, ante la presencia o no del hijo de Carmen Borrego, su primo, decía: "Es una misa de mi abuela, si quiere venir, vendrá, es su abuela también".

Eso sí, la colaboradora dejaba claro que no entiende la polémica y tampoco la filtración: "Me molesta el hecho de que esto se tenga que saber porque me parece increíble".