Anabel Pantoja viaja de urgencia por su embarazo: "Me la bufan"

Anabel Pantoja está en su mejor momento. La sobrina de Isabel Pantoja y su novio, David Rodríguez, con el que sale desde hace un año, están de enhorabuena tras anunciarse su futura paternidad. La influcencer y el fisioterapeuta avanzan así en su relación y dan el paso definitivo a pesar de los últimos rumores que, apuntaban a una posible infidelidad del joven hacia la sobrinísima.

A pesar de los rumores, la pareja permanece ajena a los comentarios y prefiere centrarse en su nueva etapa familiar.

Para ello, la influencer ha decidido coger hacer un viaje urgente a Sevilla para compartir con los suyos la feliz noticia de su embarazo.

Un viaje express en compañía de su novio y en el que ha atendido a los medios que la esperaban y preguntaban por su nueva etapa.

Viaje de urgencia

Anabel Pantoja está disfrutando de uno de los momentos más felices de su vida. Saber que está embarazada del amor de su vida y pregonarlo a los cuatro vientos hace unos días ha sido una auténtica inyección de vida y ahora está aprovechando al máximo su tiempo.

Este fin de semana, Anabel ha viajado hasta Sevilla junto a David Rodríguez. Juntos han disfrutado de una comida familiar con Merchi, la madre de la influencer, y a la salida, ésta no ha dudado en atender a la prensa y desvelar cómo se encuentra.

Le hemos preguntado si tiene pensado quién será la madrina de su bebé y parece que no lo tiene claro... ni siquiera si será su tía, Isabel Pantoja: "En eso no pienso todavía, estoy en el cuarto mes".

Eso sí, lo que nos ha desvelado es que está viviendo su mejor momento en la vida tras quedarse embarazada y no quiere saber qué han dicho de ella Yulen Pereira y Omar Sánchez: "Estoy en el mejor momento de mi vida, no voy a hablar de cosas que me parecen absurdas y tengo una familia preciosa a la cual quiero dedicar tiempo, estoy muy feliz, muchísimas gracias por vuestras felicitaciones, la verdad que hay muchos comentarios positivos y los negativos me la bufan, como diría Mila".

En cuanto a si ha podido felicitar el cumpleaños a Irene Rosales, Anabel nos ha asegurado que sí: "Claro que sí", aunque no ha podido quedar con ellos: "No he podido porque estoy ahora en modo familia, ¿vale?".