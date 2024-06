Belén Esteban rompe su silencio sobre la infidelidad a Anabel Pantoja: "Me parecería una putad* decirle algo así"

Belén Esteban prefiere mantenerse al margen en cuanto a los rumores de infidelidad de David a Anabel Pantoja. Según fuentes de 'Ni que fuéramos Shhh', la deslealtad se habría producido a principios del mes de mayo, aunque Anabel lo habría perdonado. La pareja espera un hijo juntos desde hace cuatro meses y, a pesar de que la noticia estallara hace tan solo una semana, esta presunta infidelidad ha ocupado primer plano mediático.

Esta tarde Lydia Lozano se verá con una fuente cercana que le dará más detalles al respecto, aunque por el momento no ha trascendido mucho más. Sin embargo, La Esteban prefiere no pronunciarse al respeco, puesto que es muy cercana a "la sobrinísima". "Yo la veo tan feliz que vamos...", comenzaba declarando la colaboradora televisiva. "Yo sé que estar embarazadano es estar enferma, pero yo la veo tan feliz que sería una putada que yo siendo como su familia le dijera algo así. No se lo que habrán hablado o qué no, pero no soy quién para romper esa amistad", expresó Belén.

Sin embargo, María Patiño expresó extrañeza al respecto: "Conociéndote me extraña que no le preguntes cómo está". No obstante, Belén ha aclarado que "le han ofrecido ver cosas que ha preferido no ver. Prefiero no hablar con ella de este tema, lo que ya ha pasado con David, que no se si es verdad, no es mi problema". Y es que "La Esteban" se mantiene muy distante con respecto a la polémica por su estado actual, el embarazo.

La Esteban insiste en el hecho de que si ve a alguno de sus amigos así de felices y se encuentra en una situación así, no les contaría nada. Su actitud diferió bastante de la de sus amigos y compañeros de programa, que preferirían contarlo. No obstante, antes de cambiar de tema, Belén aseguró que "si es verdad saldrá en algún momento".