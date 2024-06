Ginés Corregüela y Yaiza Martín protagonizan un intenso cara a cara: "No quiero ninguna garrapata"

Ginés ha salido a dar la cara para confirmar lo que se venía especulando desde hace varios días: la ruptura con Yaiza Martín. El exconcursante de Supervivientes, que entró al reality junto a su pareja, consiguió su fama a raíz de los vídeos en Tiktok y se libró la fama del 'rey de los bocatas'. Sin embargo, sus polémicas y la participación en el reality convirtió su relación en objeto mediático.

Ahora, Ginés ha decidido contactar con sus seguidores para contarles cómo se siente después de la separació. "Me van poniendo piedras en el camino", se sinceraba Corregüela, que ahora mismo lidia con la complicación del estado de salud de su padre: "Lo importante ahora es que mi padre se recupere".

Esta etapa no está siendo nada fácil para él: "Intentas ser fuerte pero te vas hundiendo". Con respecto a la ruptura, lo únic que ha dicho es que "ya se hablará tood cuando tenga que hablarse" e incluso se ha atrevido a mandarle un saludo a Canarias.

A pesar de todo, el exconcursante quiere seguir adelante con sus proyectos: "Ya mismo estoy grabando". Tanto es así que ha confirmado que "ahora mismo está desconectado" y que ha dicho que no quiere saber nada de la televisión a pesar de recibir llamadas. Además, ha pedido a sus seguidores que dejen a su exmujer tranquila.

Enfrentamiento en directo

Las palabras de Mirian Corregüela en redes sociales confirmando la separación de su padre con Yaiza. "Siempre he pasado de estos temas, pero ahora vengo yo, casi un año después, y anuncio a toda España que los dos chicos que más se conocían el año pasado en 'Supervivientes' han dejado su relación", señaló Mirian.

Esta revelación se confirmó recientemente tras un encuentro entre ambos protagonistas en el programa Fiesta, donde tuvieron un tenso encontronazo. Yaiza acudía como invitada y a los pocos minutos, entro Ginés para contar su versión de los hechos. "No quiero ninguna garrapata más que me chupe la sangre. Es una cosa de dos y se podía quedar de la mejor manera por todo lo que hemos vivido y todo lo que nos hemos querido. No quiero que me afecte ni a los míos nunca más", confesaba ella.

"Voy a pasar de las amenazas de esta señora, lo único que digo es que el tema va con mi hija, no sé por qué metes a terceras personas que no tiene por qué meterlas", comenzaba explicando mientras sacaba la cara por sus hijas. "Mis hijas no se han metido con ella y espero que ella haga lo mismo", empezó diciendo Ginés, después de una serie de comentarios de Yaiza sobre sus hijas.

El influencer declaró en el programa para defender su honor, pero tiene claro que no busca ser mediático ni exponerse en los medios. "He puesto las cosas en una balanza y he decidido luchar por mi familia. Yo ya paso de hablar, cuando tenga que hablar lo haré tranquilamente, yo estoy tranquilamente sembrando patatas en mi casa, con mis padres, estoy con mis hijas y con mi gente, buscándome la vida".