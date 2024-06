Lluvia de críticas a Makoke por hacer esto en el cumpleaños de su nieto: "Afán de protagonismo"

Cada cosa que hace Makoke, exmujer de Kiko Matamoros y conocida colaboradora de televisión, recibe un aluvión de críticas. Esta vez ha sido la actitud y lo que ha hecho en el cumpleaños de su nieto lo que ha despertado todo tipo de comentarios hacia la colaboradora.

Una fiesta por todo lo alto en la que los disfraces han sido los protagonistas y en el que la orgullosa abuela ha acaparado toda la atención y una enorme lluvia de críticas. Comentarios de los que la colaboradora ha pasado, limitándose a disfrutar de la celebración del pequeño Javi.

Lluvia de críticas

Javier Tudela y Marina Romero han celebrado el tercer cumpleaños de su hijo Javi. Como feliz abuela que es, Makoke ha querido alardear del fiestón que ha tenido su nieto por su tercer cumpleaños. Un gesto por el que la colaboradora de 'Fiesta' y 'Así es la vida' ha acabado recibiendo un aluvión de críticas y ha terminado siendo acusada de querer robarle el protagonismo a su nieto de tres años.

En las redes sociales de la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' no hay ni rastro del pequeño Javi, ni tampoco de su hijo o el resto de invitados. Solo ella delante del centenar de globos, el photocall y otros espacios que se han dispuesto entre el porche y el jardín de su mansión de La Finca.

Con un look inspirado en Bo Peep, personaje de Toy Story (la película favorita de su nieto y sobre la cual ha girado su tercer cumpleaños), Makoke posa mientras celebra el gran día del que han podido disfrutar todos juntos en familia. Su publicación, en la que únicamente aparece ella, ha sido más que criticada.

"¡¡Afán de protagonismo!! Es el cumple de niño no el tuyo", "Siempreee tienes que ser centro atención, hija. Se supone que es fiesta de tu nieto", "Hoy debería ser el protagonista tu nieto, pero veo que no puedes", "Tú siempre dando la nota, madre mía", comentan algunos junto al post, donde el look de María José Giaever, de 54 años, también ha sido cuestionado: "De 15 años te crees. El estilo no es lo tuyo desde luego".