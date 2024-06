Nuevos ataques sobre Terelu Campos después de negar la estafa: "Tengo más informaciones".

Hace unas semanas, desde 'Ni que fuéramos Shhh' lanzaron la información de que Terelu Campos había sido víctima de una estafa. Un tema que a la mayor de las Campos no le sentó nada bien. "Tal y como se ha dicho es totalmente incierto. Por lo menos pido que cuando se cuenten las cosas se cuenten como son y si quieren contarlo o un compañero se lo cuenta a otro para que este otro lo cuente por lo menos que ese compañero diga el nombre de la persona, sé valiente que es tu amigo, ¿por qué no lo nombras? Es tu amigo, nómbralo".

"Yo estoy harta de escuchar idioteces en mi vida. Si yo por la mañana me tengo que levantar desmentir todas las imbecilidades que se han dicho sobre mi vida, sobre mi madre, sobre mi hija no haría otra cosa en la vida", sentenciaba la colaboradora de TVE que lanzaba sus dardos a dos personas en concreto: Kiko Matamoros y Kiko Hernández.

Estos han recibido las palabras de Terelu con bastante humor, siendo Kiko Matamoros el que se ha atrevido con una imitación de la Campos, emulando sus palabras y su forma de hablar. "Aquí hay un compañero que maneja una información y yo lo único que intento en la medida de mis posibilidades ni dañarte a ti ni que quede manchada la imagen de tu familia".

Por la parte de Kiko Hernández, este fue más directo que su compañero, acusándola de mentir y tergiversar. "Tú le has dado un dinero para que lo invierta. A Kiko le sobra tiepo para contar lo que quiera. Yo también tengo más informaciones si quieres abro una sección que se llame las cositas de Terelu y cuento todo lo que me han contado de ti en estos 14 años y ya vas diciendo si son imbecilidades o idioteces. No me insultes, no me contestes fina, que eres muy fina. Le jode que tengamos las informaciones y las contemos. La fuente nunca se dice, eso mamá te lo tendría que haber enseñado en periodismo".

"¿Quieres que suelte la iglesia? Yo sé la iglesia. Te la voy a decir, la iglesia se llama no lo has demandado porque no has podido demandarlo. ¿Te digo quien es el párroco? Se llama te gustaría denunciarlo y el monaguillo se llama no puedo" Continuaba señalando Hernández, que tenía para dar y repartir. "Y potota ¿por qué no me coges el teléfono? Sé que somos los apestados. ¿Pero quieres que cuente cómo te referías a tu hermana a través de Belén Rodríguez? La potota decía la hija de puta esta decía hablando de Terelu. La que me tiene liada, cada vez que tenía una liada en el programa".

Además de reiterar el tema de la estafa, Hernández le recordó sobre otros temas que mantenía. "Tú fíjate si eres torpe, con todos los años que llevas en esto lo poco que los has aprovechado, no te enteras de por donde te da el aire. Yo claro que sé la historia, yo no lo oculto, sé quién es y como se llama. Es amigo de mi ex, no mío, que no es lo mismo no te equivoques

"Terelu otra cosa, hace cuatro o cinco veranos, ¿quién os estorsionó en Marbella a tí y a tu hermana potota? ¿Quién? Porque este sí que es conocido. Un miembro de la familia en aquel momento dice que lo va a contar todo. Están en verano, tienen una bronca muy gorda Alejandra con su novio y en ese momento se lía tan gorda que le dice yo sé esto de tu madre, de Potota, de tu abuela y este viernes voy al ‘Deluxe’, todas se sientan y frenan la entrevista. ¿Cómo frenan a ese señor? Esa es otra iglesia".