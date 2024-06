Olga Moreno deja sin palabras a Sandra Barneda tras esta inesperada confesión antes de que empiece Supervivientes: "Va a ser duro"

Con Supervivientes a punto de llegar a su fin, los concursantes de la versión All stars del reality estrella de Telecinco ya han puesto rumbo a Honduras para embarcarse en la edición más dura del concurso.

Sofía Suescun, Lola, Marta Peñate, Adara, Logan San Pedro, eran captados por las cámaras justo antes de embarcar y coger el avión que les llevará hasta Honduras. En ese momento, Sandra Barneda conectaba en directo con los concursantes para conocer sus sensaciones poco antes de que dé comienzo esta aventura.

Sin embargo, a pesar de que las emociones están a flor de piel, cuando la presentadora preguntaba a Olga Moreno cómo estaba antes de embarcar, la exmujer de Antonio David Flores sorprendía con su inesperada respuesta, que dejaba sin palabras a Sandra Barneda.

All stars

No se imaginan lo duro que va a ser. Son todos unos valientes. Van con muchas ganas, lo van a dar todo. No saben lo que se van a endurecer las pruebas... Por eso están grandes campeones de las ediciones pasadas", con estas palabras Sandra Barneda ponía en valor el atrevimiento de los concursantes de 'Supervivientes: All Stars' por volver a Honduras conscientes de las penurias que van a pasar allí.

Desde 'Tierra de Nadie' han querido despedirse de todos ellos. La presentadora conectaba en directo con algunos de los participantes en el momento del embarque. Ha sido en ese momento cuando un comentario de Olga Moreno (48 años) desconcertaba a Sandra Barneda. La presentadora se interesaba por saber cómo se encontraban y hacía referencia a esos típicos nervios antes de hacer frente a una aventura de esta índole.

"¿Cómo van los nervios?", preguntaba Sandra. "No tengo nervios", respondía Olga Moreno. Palabras que sorprendían (y mucho) a la presentadora, quien no podía creer que la ganadora de 'Supervivientes 2021' iniciara el concurso con tranquilidad. De hecho, la ex mujer de Antonio David Flores apuntaba a que "todos" estaban "bastante tranquilos", y rápidamente Abraham y Sofía Suescun la desmentían asegurando que estaban con los sentimientos a flor de piel.

Para salir del paso, Sandra les recalcó que quizás no tenían nervios porque no tenían "ni idea" de lo que se les venía encima. "Esto va a ser duro no, lo siguiente", advertía la presentadora. "Allí estaremos", exclamaba Olga Moreno con una tímida sonrisa.