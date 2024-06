Telecinco veta a Ángel Cristo en Supervivientes: "No me necesitan"

Supervivientes está alcanzando ya sus últimas semanas de concurso con la primera semifinal anunciada. Arkano, Pedro García Aguado, Marieta y Rubén Torres son los cuatro semifinalistas que están a un paso de alcanzar la gloria y proclamarse campeones de Supervivientes 2024.

Por otro lado, el resto de concursantes ya eliminados también preparan unas galas que se preveen muy emocionantes. Sin embargo, en las últimas horas se ha confirmado una ausencia bastante notable. "Como veis, estoy preparado, vestido, estaba esperando el coche, llegaba tarde y me han llamado para cancelarlo, parece que no me necesitan. Así que me han dejado como novio de pueblo, vestido y alborotado".

Ángel Cristo ha confirmado que la cadena no cuenta con él para las semifinales por lo que no se le verá en el plató. "Ahora tengo que volver a ducharme para quitarme toda esta gomina que me había puesto", bromeaba el exconcursante que también reveló su favorito para la final, aunque fue el eliminado esa misma noche. "Y salvar a Gorka. Es verdad que estoy un poquito malito pero podría haber estado en plató, supongo que habrá otras personas que lo apoyen allí".

El romance en la isla

Miri Pérez-Cabrero llegaba al plató de 'Supervivientes' tras haber sido expulsada totalmente 'en shock' por su regreso. Tras más de noventa días de concurso, la superviviente reconocía que no quería volver de Honduras pero estaba feliz por volver a ver a los suyos. Después, no dudó en mostrarse clara y contundente sobre todo lo que había vivido en el concurso, como las críticas y discusiones con sus compañeros y la atracción por Gorka Ibarguren.

Lo primero que sucedía en la entrevista era el impacto de Jorge Javier Vázquez con las heridas y marcas de Miri en su llegada. "Esto es de coger centollos, poco se habla", reaccionaba ella mostrando todas sus cicatrices. Después, reconocía que había pasado mucha hambre "por no haber ganado ninguna recompensa" pero negaba que ella fuera gafe, de lo que le habían acusado sus compañeros: "Yo todo mi empeño lo he puesto. Quizá el resto podría ser que fueran un poco gafes. Su energía con la mía no cuadra", decía.

Sobre su paso por el concurso, Miri se sentía más que orgullosa. La influencer explicó que había aprendido a estar sola tras la experiencia: "Yo no he ganado pero he ganado a Miri dentro de 'Supervivientes'. Me fui siendo súper insegura, que no se ha visto allí porque he sacado mi seguridad, pero había momentos que me sentía muy sola y yo no sabía estarlo", confesó.

Tras visionar también los conflictos que había con sus compañeros, Jorge Javier Vázquez le preguntaba directamente a Miri si había estado "enamorada" de Gorka. Ella lo negó pero reconoció que tenía ojos. "Es un chaval guapo, al igual que Torres", justificó. Por otra parte, Miri sentenció por completo a Laura Matamoros respecto a los desencuentros que había tenido en el reality con sus compañeros.