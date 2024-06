Terelu Campos reaparece en 'Ni que fuéramos': la polémica voz que ha incendidado las redes sociales tras el doblaje de la colaboradora

La cosa ha empezado calentita en 'Ni que fuéramos Shhh'. El programa de Canal Quickie crece cada día más y con él la polémica, y no es para menos. Tanto el equipo como los colaboradores han decidido subir el tono en torno a los personajes más críticos con su regreso, como ha sido el caso de una de sus excompañeras, Terelu Campos.

Y es que, a pesar de todo, el programa emitido en Ten TV no se corta con ningún tema de conversación y va con todo. En esta ocasión, las redes han ardido tras ver una de las últimas decisiones de producción. Los espectadores estaban visionando un montaje de una conversación ocurrida en 'D Corazón' entre el presentador, Jordi González, y Terelu Campos.

La cosa fue que en lugar de optar por un doblaje normal para Campos, como se hizo con el conductor del programa, decidieron hacer parodia de su característica voz. "La voz que le han puesto a Terelu, estoy por los suelos", escribía un usuario de X (antigua Twitter). La cara de los colaboradores mientras escuchaban el montaje mostraba su incredulidad, aunque Belén Esteban (que recientemente se reconcilió con su compañera) prefirió mantenerse impasible.

Todo esto vino a raíz de la información adelantada por Kiko Hernández de que Terelu había prestado 50.000 euros que no había vuelto a ver. "A día de hoy han pasado dos años y no ha visto un solo mísero euro. Esta persona en teoría era de su confianza y había tenido una vinculación sentimental con ella", contó el colaborador televisivo.

A raíz de esto, Terelu aclaró en el programa de RTVE que no era ásí: "No es verdad, yo no he prestado dinero, es que las cosas no son así. Yo no he dicho que nadie me deba dinero, he dicho que no lo he prestado. Me molesta hablar muchísimo de esto, primero porque es incómodo y después, tal y como se ha dicho, no es verdad".