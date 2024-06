Terelu Campos saca a la luz lo que nadie sabe de su hermano secreto: "Una prueba de ADN"

Terelu Campos desvelaba hace unos años en Sálvame que, además de su hermana Carmen Borrego, tenía un hermano secreto, fruto de una relación de su padre. Poco o nada se sabía de este miembro del clan Campos que, lejos de la estela que han seguido sus hermanas de ser personajes públicos, ha preferido mantenerse en el anonimato.

Ahora, la hija de María Teresa Campos ha vuelto a hablar de él en D Corazón, a colación del supuesto hermano secreto de Eduardo Noriega que ha reaparecido en los últimos días reclamando mantener trato con el actor.

Hermano secreto

Hace unos años descubrimos que Terelu Campos tiene un hermano secreto. Se trata de un hombre que nació de una relación anterior del padre de la comunicadora, José María Borrego, con una mujer que ya ha fallecido. La colaboradora ha ahondado sobre este tema durante su intervención en 'D Corazón'.

En el programa se trataba la actualidad sobre el supuesto hermano secreto del hermano Eduardo Noriega. "Esas cosas te pueden pasar en la vida", señalaba tajante Terelu. Ante la cara de incredulidad de sus compañeros, ella afirmaba. "No me pongas esa cara porque yo he conocido a mi hermano cuando ya tenía 30 años largos".

No ha querido dar muchos detalles sobre su hermano porque es una persona completamente anónima. Aunque sí ha contado que en su momento la familia de este le dijo que pertenecía al mediático clan. "Jamás me negué a hacerme una prueba de ADN. Todo el mundo tiene el derecho a saber quién es su padre o madre biológica. Luego el afecto se tiene o no se tiene, nace o crece, pero todo el mundo tiene ese derecho".

La colaboradora ha explicado su firme decisión de someterse a las pruebas. "Mi deber está también en resarcir a la persona de los errores de mi padre, si es que puedo hacerlo. Si mi padre se equivocó en un momento dado, yo tengo la oportunidad de resarcir lo que hizo mal mi padre". Eso sí, ha destacado que estos asuntos es mejor llevarlos de forma discreta y en privado.