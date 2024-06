Arkano confiesa en que se gasta el premio tras ganar 200.000 euros en Supervivientes: "Problemas económicos"

Después de 103 días en Honduras, los concursantes de 'Supervivientes 2024' regresan a España para disputar este martes 18 de junio la gran final en la que se decidirá quién se convierte en el flamante ganador y se lleva los 200.000 euros de premio: Rubén Torres, Marieta, Pedro García Aguado o Arkano.

Y a pesar del nerviosismo y la tensión lógica ante la que sin duda se convertirá en una de las noches más especiales de su vida, el ambiente a su llegada a España esta madrugada era de euforia y alegría porque el pemio para los cuatro ya es haber llegado hasta aquí.

Risas, gestos triunfantes, miradas cómplices y sobre todo felicidad en unos exultantes finalistas que han causado una gran expectación a su llegada al aeropuerto de Madrid acompañados por el último expulsado del concurso, Gorka Ibarguren.

Con maxi cascos para continuar aislados y no escuchar las preguntas de la prensa, Rubén Torres -con su collar de líder puesto-, un pletórico Pedro García Aguado, una tímida y desubicada Marieta que solo acertaba a agradecer los piropos por su nuevo corte de pelo y a confesar que está feliz por estar en la final, y un Arkano alucinado por la presencia de prensa aguardando su llegada que no se despegó en ningún momento de Gorka, con el que intercambió carcajadas mientras todos recorrían la terminal dirección al coche que les llevará al hotel en el que permanecerán hasta esta noche. "No se puede hablar, lo siento, me sabe fatal, me sabe fatal, perdón" se disculpaba el rapero.

Al subir al monovolumen, con Gorka y Marieta en los asientos de atrás, y Arkano, Pedro y Torres en primer plano, se ha desatado la euforia y, entre vítores, risas y aplausos han dejado ver su emoción a pocas horas de disputarse la gran final de 'Supervivientes 2024'.

En qué se gastarán el dinero

Uno de los finalisats tendrá esta noche 200.000 euros más. ¿En qué se los gastará? Pedro García Aguado tiene claro que hay que pensar en el "futuro". Por eso si ganase pensaría en abrir "un fondo de inversión" a sus hijas y ahorraría para los años que vinieran. No obstante, también haría algo por su pareja. En el caso de Arkano, el rapero aseguraba que nunca lo había pensando, pero se sinceró como nunca antes sobre su familia y sobre las complicaciones económicas que habían atravesado. Por ello, Arkano tiene claro que el dinero sería para "dar seguridad económica" a los suyos.

María González Falcó

Marieta también está muy agradecida a sus padres por todo lo que han hecho por ella. Por eso es en ellos en lo primero que ha pensado la superviviente. Respecto a lo personal, a Marieta también le gustaría montar un negocio y dar la entrada de un piso. En los planes de Rubén Torres si gana 'Supervivientes', están objetivos parecidos a los de Marieta. Sin embargo, en su caso añade "muchos perritos".