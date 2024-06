Se desvela el chantaje del novio de Alejandra Rubio: "Sé esto de tu abuela, sé esto de tu madre, sé esto de Potota y este viernes voy a Telecinco"

Primero fue contra Belén Esteban y María Patiño y ahora, desde la semana pasada, la guerra mediática de Terelu Campos es contra Kiko Hernández en particular porque, en general, este es un claro conflicto armado contra los que durante casi 14 años fueron sus compañeros de plató. Los reproches son mutuos. Mientras un bando, el de ‘Ni que fuéramos Shhh’, alega un distanciamiento interesado de la marca ‘Sálvame’ por cuestiones económicas y laborales anteponiendo las relaciones de amistad, el otro, el compuesto únicamente por la hija de María Teresa Campos, aduce un desinterés y unas falsas acusaciones que perjudican su imagen. Una imagen que Kiko Hernández asegura ser capaz de poder estropear mucho más.

Y es que la contestación de la hermana de Carmen Borrego este fin de semana en ‘Dcorazón’ no ha sentado nada bien al colaborador madrileño. “Yo no he dicho que no me deban dinero. He dicho que no lo he prestado”, comenzaba explicando la Campos en el programa de TVE. “Es mentira, totalmente falso, que alguien me haya pedido a mí 50.000 euros y que alguien me deba a mí eso. Es que me molesta hablar de esto muchísimo porque es incómodo y tal y como se ha dicho no es verdad, pido que se cuenten las cosas como son", aseguraba tajante la madre de Alejandra Rubio en una declaraciones que, para Kiko Hernández, eran una auténtica declaración de intenciones. Una puerta abierta para testar su paciencia, la cual cada vez es menor según dejaba entender. Porque el colaborador de ‘Ni que fuéramos Shhh’ no dudada en amenazar y en soltar, ya de paso, una nueva bomba para hacer ver que no va de farol.

“Terelu está despistando porque es una persona anónima que no interesa a nadie”, explicaba Hernández en relación a la identidad de esa persona que le ha hecho perder 50.000 euros a la mayor de las Campos. “Pero lo importante es que no desmiente que haya dejado 50.000 euros”, añadía. “No dejé ni presté pero me deben”, recordaba María Patiño emulando las palabras de Terelu. “Ni dejé, ni presté, ni me han estafado, pero me deben”, apuntillaba a sus compañeros Kiko Matamoros. “La información de los 50.000 es cierta y dice que no la estafaron porque lo tiene que decir así porque no lo puede denunciar”, resumía, por tanto, Kiko Hernández para cambiar de tema rápidamente y dirigirse directamente a la hermana de Carmen Borrego.

El ex novio de Alejandra Rubio

“Y Terelu otra cosa”, empezaba expresando el televisivo, muy consciente del revuelo que iba a ocasionar la información que iba a soltar. “Hace 4 o 5 veranos, esto no me lo ha dicho Kiko Matamoros, ¿quién os extorsionó a ti y a tu hermana Potota? ¿Quién? En Marbella hace 5 veranos ¿quién os extorsionó diciendo que iba a contar toda vuestra vida, la tuya, la de tu hermana y la de tu hija Alejandra?¿Quién? Porque este sí es conocido”, formulaba Kiko Hernández agrandado que, por aquel entonces, de hecho se trataba de un miembro de la familia. “¿Gustavo?”, inquiría inmediatamente Belén Esteban. “No”, respondía tajante el colaborador. “¿Bigote?”, se aventuraba entonces a adivinar María Patiño también sin acierto.

“Están en verano, en Málaga y Alejandra tiene una bronca muy gorda con su novio de aquel momento”, comienza relatando Kiko para despejar la incógnita. “Se lía tan gorda que en ese momento dice: ‘mira, sé esto de tu abuela, sé esto de tu madre, sé esto de Potota y este viernes voy al Deluxe’. En ese momento se crea un comité de las Campos para frenar esa intervención y la frenan pero ¿cómo lo frenan? Esta es otra Iglesia”, amenazaba el colaborador dejando entrever que en cualquier momento podría explicar este asunto si Terelu le seguía lanzado dardos.