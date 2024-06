La hija de María Teresa Campos pide el adiós en Telecinco: "Que paréis"

Terelu Campos y Carmen Borrego han vuelto a demostrar que su madre, María Teresa Campos, sigue muy presente en sus vidas. En esta ocasión las hijas de la periodista le rindieron un homenaje por su 83 cumpleaños -que hubiese cumplido este 18 de junio- organizando una misa en la Iglesia de Santa María de Caná que acabó por convertirse en un evento multidudinario y rodeado de una gran expectación mediática a pesar de que la intención de las hermanas es que fuese un acto privado e íntimo.

De ahí las caras largas y los gestos de enfado de las hijas de la recordada presentadora durante la jornada, que muy molestas evitaron hacer declaraciones a la prensa en un momento especialmente emotivo para toda la familia al tratarse del primer año en el que no pueden celebrar el cumpleaños de su madre con ella.

María González Falcó

Una actitud que se transformó en sonrisas y buen rollo una vez terminada la misa, cuando Terelu y Carmen invitaron a su entorno más cercano a tomar algo en una terraza cercana para brindar por María Teresa y recordarla arropadas por amigos como Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Kike Calleja, Raquel Abad o el reportero Omar Suárez.

Relajadas y divertidas, las hermanas Campos pasaron varias horas charlando y recordando anécdotas de su madre en torno a una mesa alta en la que también vimos al marido de Carmen, José Carlos Bernal, a su hija Carmen Almoguera, y a Alejandra Rubio, que abandonó el bar de las primeras y se despidió de los presentes lanzando besos.

Polémica por la misa

Este martes, después de que Gustavo se quejase de no haber sido invitado en honor a María Teresa, Carmen Borrego se ha dirigido directamente a él en 'Vamos a ver': "Mi hermana y yo siempre respetamos a las personas cercanas a mi madre y desde que falleció lo hemos seguido haciendo. Lo que me cansa es que siempre que hacemos algo por ella, se ponen a no respetar a su familia amparándose en el amor a mi madre", ha comenzado.

"Sentarte en un plató de televisión cuando tú dices que me has bloqueado, cuanto menos me parece alucinante", se ha quejado Carmen Borrego. "Me hubiera gustado que Gustavo me hubiese desbloqueado y tuviera la decencia de preguntarme cómo estoy, no entiendo de qué se queja", ha sentenciado la colaboradora recordando el complicado momento a nivel personal que pasa al no tener relación con su hijo desde hace meses. Además, Carmen Borrego se ha dirigido a Meli Camacho, amiga íntima de María Teresa Campos y la cual envió un mensaje a Carmen después de la misa asegurando que se había sentido "incómoda": "Si tienes un problema cuenta conmigo, si quieres que sea tú amiga, lo seré... pero quitémonos las caretas todos. "No cuentes conmigo si quieres tener un problema porque yo sí que sigo respetando a mi madre. No es verdad lo que cuentas", ha sentenciado en directo.

"En nombre de mi madre os pido que paréis. Os ruego que respetéis la memoria de mi madre que tanto os quiso y tanto os ayudó. Si la habéis querido, demostrarlo", ha concluido la hija mayor de María Teresa Campos.