El interés amoroso de Sofía Suescun que vuelve a surgir en Supervivientes: "Creció el amor"

Telecinco ya ha comenzado a desvelar los nombres de los concursantes que participarán en 'Supervivientes: All Stars'. Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda serán los encargados de ponerse de esta versión especial del reality de Telecinco.

Según la información a la que ha tenido acceso este portal, la edición de grandes concursantes de 'Supervivientes' tendrá una duración de cinco semanas y comenzará a emitirse justo después de la actual con el equipo ya desplazado a Honduras. Repasamos la lista de concursantes ya confirmados de 'Supervivientes: All Stars'.

La primera concursante que anunciaba su regreso fue Sofía Suescun que después de visitar a su novio, Kiko Jiménez, en Honduras confirmó en el propio programa de Supervivientes la noticia. Luego se anunciaron otros participantes históricos del programa como Adara Molinero, Logan Sampedro, Marta Peñate, Olga Moreno o Bosco Martínez-Bordiu. Esta semana, ha saltado la noticia al presentar a un nuevo participante muy recordado por todos pero que su aspecto ha llamado la atención.

Toda la emoción y tensión amorosa

Si por algo se caracteriza esta nueva edición de Supervivientes es por el nivel de los concursantes y sus relaciones que mantuvieron en el pasado. Por un lado, están los dos finalistas del año pasado, Bosco Martínez-Bordiu y Adara Molinero, los cuales mantuvieron una corta relación al acabar el programa. Otra de las parejas también recordadas por su intensidad y corta duración fue la que protagonizaron otros dos finalistas, Sofía Suescun y Logan Sampedro.

Años después de ese concurso, Sofía está profundamente enamorada de Kiko Jiménez, mientras que de Logan poco se sabe al llevar su vida en privado, aunque no se le conoce pareja. Precisamente fue el ovetense el que habló sobre el tema antes de viajar a Honduras. "Reencuentro con ella y en los Cayos Cochinos creció el amor...", preguntaba un periodista, mientras que el concursante no quería darle mucha importancia. "No, pero esta vez nada".

De la misma forma, Suescun tampoco tiene la mente en Logan, ya que después de ver como Kiko participaba en esta edición, ahora le toca a ella abandonar Madrid para buscar la victoria en Supervivientes. "Tengo el amor en casa", declaraba.