La maternidad de Sofía Suescun antes de ir a Supervivientes: "Siento tanta admiración por ti"

Intensas emociones en 'Supervivientes'. Gorka Ibarguren se ha convertido con solo 13 votos de diferencia con Rubén Torres en el último expulsado, quedándose a las puertas de la gran final que disputarán este martes ya en España Marieta, Arkano, Pedro García Aguado y Torres, muy emocionados en su adiós a Honduras tras 102 días de aventura.

Y mientras unos se despiden de los Cayos Cochinos y cuentan las horas para regresar a casa y reencontrarse con sus seres queridos, otros hacen justo lo contrario. Sí, nos referimos a los concursantes de 'All Stars', 'el reality de realities' que se estrena este jueves 20 de junio y promete dejarnos pegados al televisión este verano con algunas de las grandes estrellas de la historia de 'Supervivientes' reunidos de nuevo en una expetiencia única y aún más extrema.

Sofía Suescun, Adara Molinero, Bosco Martínez-Bordiú, Olga Moreno, Logan Sampedro, Lola Mencía, Alejandro Nieto, Marta Peñate, Abraham García y Jorge Pérez. 10 exsupervivientes históricos que este domingo han puesto rumbo a Honduras para vivir de nuevo la experiencia que cambió sus vidas para siempre. Y la tónica protagonista en su primer cara a cara en el aeropuerto han sido las risas y el buen rollo entre todos a pesar de que algunos de los reencuentros eran de alto voltaje, como el de Sofía y Logan -que vivieron un idilio en su edición, en 2018, aunque la de Pamplona mantenía una relación con Alejandro Albalá-, o el de Adara y Bosco, que vivieron una historia de amor durante varios meses tras su paso por 'Supervivientes 2023'.

"Soy el décimo concursante y súper emocionado de poder compartir cartel con todas las estrellas que van a estar allí. Nervioso, con muchas ganas y bueno, a afrontar este reto porque para mí realmente es un reto en el que me quiero superar a mí mismo" ha afirmado Jorge Pérez, reconociendo que lo que más va a echar de menos mientras esté en el 'All Stars' va a ser "a mi mujer y a mis niños, pero bueno, sé que van a estar apoyándome de manera incondicional".

Asegurando que en principio no está previsto que sea Alicia P. Ahumada quien le defienda en las galas del reality, el Guardia Civil ha dejado claro que todos los compañeros le caen bien y que es una persona que está "dispuesta a ir con todo el mundo".

"Estoy muy contenta, a tope" ha confesado a su vez Lola Mencía, mientras Alejandro Nieto se enfrenta al 'All Stars' tras hacerse con la victoria en 'Supervivientes 2022' con "muchas ganas" y dispuesto a darlo todo de nuevo en su regreso al reality esta vez sin su novia Tania Medina.

De lo más risueña se ha mostrado Marta Peñate, que ha revelado que su pareja, Tony Spina, se ha tomado a las mil maravillas que participe en el reality: "Está súper contento. Me cerró la puerta y todo de casa. Me dijo: 'venga, hasta luego'" ha bromeado, confirmando que será el italiano quien le defienda en los platós. "Estoy impresionada, y casi todos me caen bien. Guerra no, pero a ver qué pasa. A lo mejor sale la Chucky que llevo adentro" ha apuntado entre risas.

Sofía Suescun, por su parte, ha dejado claro que Kiko Jiménez no tiene nada que temer por su reencuentro con Logan y, visiblemente nerviosa, ha confesado que espera regresar de Honduras como ganadora del primer 'All Stars'.

Las palabras de Kiko Jiménez sobre el futuro bebé.

Durante su 4stancia en Supervivientes, las cámaras del programa captaban una conversacion de Kiko Jiménez en 'Playa Limbo' on Kike Calleja sobre su relación con Sofía Suescun y los sentimientos que tiene por ella. "¿Cuándo vamos de boda?", le preguntaba Kike Calleja a su compañero y este confesaba las ganas que tiene de casarse con Sofía: "Ojalá pronto. Yo, por mí, vamos... con verla aparecer por aquí me casaba si hace falta mañana". Además, el superviviente aseguraba que si hace falta "hincará rondilla" y que no le tiembla el pulso con esto: "Lo tengo clarísimo, como tantas cosas que tengo con ella, que quiero que sea la madre de mis hijos, que quiero vivir con ella toda la vida, lo tengo muy claro, pongo la mano en el fuego", confirmando así que desea formalizar su relación con Suescun y tener hijos con ella. Además Kiko confesaba que tanto él como Sofía tienen claro que sea algo íntimo: "Somos muy nuestros, muchas veces lo hemos pensado, queremos hacerlo de viaje nosotros solos o con Maite y mi madre, pero en la intimidad, no con toda la familia en una iglesia, eso no".

Su despedidia en redes

Ahora, Sofía Suescun pone rumbo a Honduras y Kiko Jimñenez ha querido despedirse de ella con un emotivo mensaje que ha publicado en sus redes, sociales.

"Después de estar tres meses separados, vuelvo a casa y apenas hemos podido pasar una semana juntos, hoy justo toca despedirnos de nuevo, la que te vas esta vez eres tú, pero tengo que decir que estos días han sido mágicos donde parecía que no había pasado el tiempo, el mismo amor y la misma pasión que hemos sentido siempre. Gracias por hacerme tan feliz. Nada ha cambiado ni nada va a cambiar entre nosotros. Siempre hemos estado conectados, estaré esperándote como tú me has esperado a mí. Siento tanta admiración por ti... Eres una gran mujer, la mujer de mi vida".