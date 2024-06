Sale a la luz el verdadero motivo de la ruptura de Ginés y Yaiza: "Se acabó, ahora toca..."

Ginés Corregüela y Yaiza Martín ya no están juntos. La pareja que se dio a concer el año pasado en los platós y que coronó su historia de amor con una boda en Supervivientes, ha anunciado que han puesto punto final a su relación.

Sin embargo, a pesar de que la ya expareja aseguró que su amor iba en serio, ahora parece salir a la luz los verdaderos intereses de ambos y la guerra que a priori, se ha desatado entre los dos.

Los rumores de que el rey de los bocadillos estaría intentando recuperar a su familia suenan con fuerza a pesar de que su exmujer niega rotúndamente que vaya a retomar el contacto con el padre de sus dos hijas.

Ahora, la expareja ha protagonizado un duro enfrentamiento, Yaiza desde plató y el de Úbeda por llamada telefónica, y que parece ser parte de un conflicto que solo acaba de empezar.

Polémica ruptura

Yaiza Martín ha acudido a 'Fiesta' para hablar de su ruptura con Ginés Corregüela y ha acabado enzarzada en una discusión con el exconcursante de 'Supervivientes', que ha entrado por teléfono en directo. Ambos se han cruzado numerosos reproches y la tinerfeña se ha mostrado muy dolida con él por haber elegido regresar a su pueblo y acercarse a su familia en vez de seguir apostando por su relación y por su vida en común en Sevilla.

En sus declaraciones en el programa de Telecinco presentado por Emma García, Yaiza ha asegurado que fue esta decisión de Ginés, sumada a la presión del entorno del tiktoker, los detonantes de su decisión de dejarlo, pero en sus redes sociales ha aclarado que hay otras poderosas razones por las que se dio cuenta que su relación no era la adecuada.

"Cuando no te dan tu lugar ni se preocupan igual por la relación, ¡ahí no es!", ha asegurado la tinerfeña, revelando así que no creía que Ginés estuviera igual de implicado en su noviazgo que ella y que nunca sintió que él la defendiera ante su familia, por parte de la que ha recibido muchos desplantes.

Yaiza ha explicado que "cuando nadie se metía en la relación" lo suyo era una historia feliz, con muchos momentos llenos de risas porque tenían un humor parecido, poniendo de nuevo el foco en el entorno del 'rey de los bocadillos', al que siempre ha acusado de no darle una oportunidad para conocerla, empezando por sus hijas en común con Isabel Hurtado, Laura y especialmente Miriam Corregüela.

La que fuera concursante de 'Supervivientes 2023' le ha confesado a sus seguidores de Instagram que su objetivo es quedarse únicamente con los buenos momentos que vivieron y pasar página de una vez por todas, porque considera que si sigue hablando estará ayudando a su exnovio a rentabilizar la ruptura: "No quiero odiarlo, prefiero que sea decepción. ¡Se acabó! Ahora toca brillar en solitario".