Supervivientes anuncia su nueva presentadora: Laura Madrueño dejará de dirigir las pruebas

La final de Supervivientes ya está aquí. Tras más de 100 días de concurso, el programa está llegando a su fin con una de las finales más emocionantes que se recuerdan. Rubén Torres, Marieta, Arkano y Pedro García Aguado son los semifinalistas de esta edición. Todos ellos, a excepción de Marieta que entró unas semanas más tarde, han conseguido superar los inconvenientes, malos momentos, hambre y cansancio del concurso para plantarse en una final donde pueden ganar más de 200.000 euros.

Un premio que ya están rozando con la yema de los dedos, pero que solo uno de ellos será el que lo alcance. Con todo listo para la final y los concursantes de regreso a España, la cadena ha anunciado una serie de cambios para este último programa con el que buscan sorprender desde los primeros minutos. Para empezar, la audiencia tendrá que escoger entre Arkano, Pedro o Marieta para eliminar de primeras a uno de ellos.

El Altar de Poseidón y El Yugo de Poseidón serán las dos pruebas que irán a continuación para determinar un finalista. Pese a que los espectadores siempre serán los que decidan, los concursantes restantes tendrán que pasar por estas pruebas para sacar ventaja en las votaciones. Además, en este punto del programa habrá otra novedad más.

Como es lógico, Laura Madrueño ha sido la encargada de controlar todas las pruebas que se han realizado en Honduras. Sin embargo, en esta ocasión, no será ella la que lo haga sino Sandra Barneda. Madrueño sí que tendrá unos minutos para decir un último adiós, pero lo hará desde Honduras, donde ya espera a los nuevos concursantes de Supervivientes: All Stars.

Protagonista inesperada

Carmen Borrego que tiene la mecha muy corta y es que la hija de María Teresa Campos no tiene mucha paciencia, y lo demostró, una vez más, en televisión. Durante su colaboración en la semifinal de 'Supervivientes' se vivió la expulsión de Gorka Ibarguren a las puertas de la gran final, y a pesar de que ha sido uno de los concursantes favoritos de la edición, tan sólo por 13 votos, tal y como confirmó Sandra Barneda, el público prefirió meter en la final a Torres, que ha sido un superviviente de récord. Sin embargo, tras conocerse el nombre del eliminado, la organización quiso hacer una broma a modo de encerrona a Carmen... y no parece que a ella le hiciera excesiva gracia.

"Hola, Gorka, buenas noches... ¿Me lo estáis diciendo en serio? Ehh... ¿Cómo lo llevas, este momento tan duro?", le preguntaba al recién expulsado, que claramente estaba devastado por no haber podido llegar a la final con el resto de sus compañeros. Rápidamente, Sandra retomaba el control con la broma de marras, que no sentaba nada bien a Carmen: "¿Tú te acuerdas de que ha estado en tu edición?", soltaba la presentadora a bocajarro haciendo referencia a su breve paso por el reality, provocando las risas de todos los presentes... pero no de la protagonista. "Oye, para esto habla tú. Ya lo que me faltaba. Ya vale, ¿eh? Ya vale", respondía muy seria. "Bueno, esto era una broma...", se veía obligada a matizar Sandra, aunque a Carmen, de nuevo, no le sentaba nada bien, que entre dientes se le podía escuchar decir con ironía "Ah, pues qué gracia...". Sin lugar a dudas, el sentido del humor de Borrego no estaba por la labor esa noche...