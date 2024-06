El juez sentencia el nombre del bebé de Bertín Osborne: "Tranquilidad"

Gabriela Guillén se encuentra actualmente en medio del proceso de demanda por paternidad que involucra a Bertín Osborne. Un tema que está generando mucha controversia, y una de las cuestiones que ha surgido es si el pequeño llevará finalmente el apellido del cantante.

Envuelta en la polémica, la joven ha comentado la posibilidad de que su hijo lleve el apellido del famoso cantante. "Supongo que sí", ha respondido cuando se le ha preguntado si su hijo llevará el apellido de Osborne. Sin embargo, ha aclarado que la decisión final sobre el nombre completo del niño la tendrá que decretar un juez. "No es que yo quiera. No se va a hacer lo que yo quiera, esto tiene un proceso que lo decretará el juez", explica.

En cuanto a su relación actual con Bertín, ha asegurado que "está todo bien", aunque deja claro que está ansiosa por que termine todo el proceso judicial. "Sí, quiero tranquilidad", confiesa la joven, mostrando su deseo de poner fin a la demanda por paternidad y poder continuar con su vida con más serenidad.

Además, Gabriela ha vuelto a desmentir los rumores sobre la existencia de un contrato de confidencialidad con Bertín Osborne. "Siempre me preguntáis lo mismo. Ya he dicho que no", afirma contundente. Al ser preguntada sobre si está dispuesta a contar toda la verdad una vez concluido el proceso judicial, no duda en responder: "Como siempre lo he hecho".

Respecto a si el presentador tendrá que someterse a pruebas de paternidad, admite que no tiene información al respecto: "No tengo ni idea".

Sigue la demanda

Eso sí, aunque aseguraba que Gabriela sabía que el comunicado se iba a hacer público, la rapidez con la que sucedió, le sorprendió. “Sabía que iba a salir pero a lo largo de la semana, no en menos de 24 horas. Le pilló por sorpresa”, reconocía Raquel transmitiendo el pensar de la modelo que también quería dejar claro que “no se han realizado ninguna prueba de paternidad y que las imágenes del 20 de mayo en el laboratorio se debían a unas pruebas para diagnosticar una posible infección de orina”. “Ellos actualmente tienen cita. Después de este acuerdo Bertín lo que quiere es paralizarlo demostrando que es el padre del hijo. Eso sería un allanamiento del proceso y quedaría paralizada”, explicaba la colaboradora de ‘Así es la vida’. No obstante, “Gabriela no ha retirado la demanda de paternidad en ningún momento porque ella estaba segura de quién es el padre de su hijo”, afirmaba la periodista. “Ha estado esperando los tiempos que corresponden y está todo en manos del juez", agregaba develando también que “no existe ningún pacto de silencio entre Gabriela y Bertín”. Un Bertín que, por cierto, aún no conoce a su hijo. "Todavía no lo conoce. Doy por hecho de que alguna foto sí que ha visto de su hijo, pero un encuentro como tal todavía no”, confesaba Arias que explicaba finalmente los siguientes pasos del proceso: “Después tocaría ir al registro civil, donde ya se manifiesta de que bertín es el padre de su hijo, y pondrán los apellidos”.