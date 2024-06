Pedro García Aguado gana Supervivientes: el solidario gesto que ha hecho con los 200.000 euros que ha ganado

Tras una final de infarto en la que las emociones han estado a flor de piel y en la que Rubén Torres ha vuelto a coronarse como el 'líder de líderes' al vencer las últimas pruebas de esta edición, Pedro García Aguado se convertía en el flamannte ganador de 'Supervivientes 2024' al imponerse, tras una reñida y masiva votación en la que la audiencia se volcó con el exjugador de waterpolo, al bombero de Badalona tras la eliminación primero de Arkano, y después de Marieta.

Emocionadísimo y muy orgulloso por haber podido demostrar que las cosas no son como empiezan sino como terminan, por sobreponerse a los durísimos momentos que vivió durante el reality, y por servir de ejemplo a tantas personas que -como él en su día- han llegado a tocar fondo, el coach anunciaba que piensa ayudar a mucha gente con los 200.000 euros de premio.

Todavía con la piel de gallina y sin llegar a creerse su victoria en una de las ediciones más trepidantes de la historia de 'Supervivientes', Pedro ha atendido a los micrófonos de Europa Press a las puertas de Mediaset tras la gala y ha revelado cómo se encuentra tras haber cumplido este sueño: "Este premio significa el esfuerzo, la perseverancia... No me lo esperaba, había competidores muy muy muy fuertes aunque los últimos días ya me lo iba creyendo un poco más" ha confesado con una gran sonrisa.

Una victoria que el exjugador de waterpolo dedica "A mi madre, que en paz descanse, y a mi padre, y su mujer, y mis hijas, y todos mis amigos". "Y a toda la gente que está luchando por recuperarse de la adicción. Se puede, se puede. Yo hace 21 años me recuperé, o sea que ahora tengo que seguir siendo un ejemplo para esas personas" ha afirmado muy emocionado.

Respecto al premio que ha ganado, Pedro Aguado tenía muy claro qué hacer con este dinero: hay que pensar en el "futuro". Por eso confesaba que piensa en abrir "un fondo de inversión" a sus hijas y ahorraría para los años que vinieran.

Nuevo Supervivientes

Este 20 de junio promete dejarnos pegados al televisión este verano con algunas de las grandes estrellas de la historia de 'Supervivientes' reunidos de nuevo en una expetiencia única y aún más extrema.

Sofía Suescun, Adara Molinero, Bosco Martínez-Bordiú, Olga Moreno, Logan Sampedro, Lola Mencía, Alejandro Nieto, Marta Peñate, Abraham García y Jorge Pérez. 10 exsupervivientes históricos que este domingo han puesto rumbo a Honduras para vivir de nuevo la experiencia que cambió sus vidas para siempre. Y la tónica protagonista en su primer cara a cara en el aeropuerto han sido las risas y el buen rollo entre todos a pesar de que algunos de los reencuentros eran de alto voltaje, como el de Sofía y Logan -que vivieron un idilio en su edición, en 2018, aunque la de Pamplona mantenía una relación con Alejandro Albalá-, o el de Adara y Bosco, que vivieron una historia de amor durante varios meses tras su paso por 'Supervivientes 2023'.

"Soy el décimo concursante y súper emocionado de poder compartir cartel con todas las estrellas que van a estar allí. Nervioso, con muchas ganas y bueno, a afrontar este reto porque para mí realmente es un reto en el que me quiero superar a mí mismo" ha afirmado Jorge Pérez, reconociendo que lo que más va a echar de menos mientras esté en el 'All Stars' va a ser "a mi mujer y a mis niños, pero bueno, sé que van a estar apoyándome de manera incondicional".

Asegurando que en principio no está previsto que sea Alicia P. Ahumada quien le defienda en las galas del reality, el Guardia Civil ha dejado claro que todos los compañeros le caen bien y que es una persona que está "dispuesta a ir con todo el mundo".

"Estoy muy contenta, a tope" ha confesado a su vez Lola Mencía, mientras Alejandro Nieto se enfrenta al 'All Stars' tras hacerse con la victoria en 'Supervivientes 2022' con "muchas ganas" y dispuesto a darlo todo de nuevo en su regreso al reality esta vez sin su novia Tania Medina.

De lo más risueña se ha mostrado Marta Peñate, que ha revelado que su pareja, Tony Spina, se ha tomado a las mil maravillas que participe en el reality: "Está súper contento. Me cerró la puerta y todo de casa. Me dijo: 'venga, hasta luego'" ha bromeado, confirmando que será el italiano quien le defienda en los platós. "Estoy impresionada, y casi todos me caen bien. Guerra no, pero a ver qué pasa. A lo mejor sale la Chucky que llevo adentro" ha apuntado entre risas.

Sofía Suescun, por su parte, ha dejado claro que Kiko Jiménez no tiene nada que temer por su reencuentro con Logan y, visiblemente nerviosa, ha confesado que espera regresar de Honduras como ganadora del primer 'All Stars'.