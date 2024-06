Las críticas de los compañeros de Pedro García Aguado por su victoria: "Ha sido muy injusto".

Muchas han sido las voces que se han levantado en contra y a favor de la victoria de Pedro García Aguado en Supervivientes. El exjugador de waterpolo y presentador de programas de televisión ha conseguido reunir el cariño del público que le mostró su apoyo votándole en la gran final contra Rubén Torres. Una victoria que premia el trabajo muchas veces silencioso que Pedro hizo en la isla.

Sin embargo, no todos están contentos con este triunfo. Algunos de sus compañeros se han mostrado molestos con el ganador y señalan a otros concursantes como merecedores del galardón. "No me ha parecido muy justo. El ganador de esta edición era Torres. Le he visto ganar todas las pruebas, haciendo Superviviencia pura y dura, ha sido buen compañero, ha estado todo el rato cuidando del fuego, buen buscador de leña. Cumple con todos los trozos del pastel que necesita un superviviente", expresó con sinceridad Gorka.

"La magia de Supervivientes es que, muchas veces, desde el principio vemos un favorito. Pero al final el que se lo curra gana y es lo más importante. El concurso puede cambiar en cualquier momento", afirmaba, por su parte, Carmen Borrego, dándole valor a la victoria de su compañero. "En el último momento, cuando ya te ves ganador, escuchar otro nombre, te derrumbas", confesaba el segundo clasificado Rubén Torres.

Los índices de audiencia de Supervivientes

las galas de los jueves han promediado un 20,1% de cuota de pantalla y 1.455.000 espectadores, siendo líder de audiencias en todas sus emisiones. A estos datos, hay que añadirle los datos de la franja 'exprés', que ha obtenido una media de 11,9% y 1.511.000 frente a 'El hormiguero'.

Si analizamos más pormenorizadamente, el formato ha logrado un 18,9% de media en target comercial durante las 15 galas que se han emitido hasta este momento. Los datos de los jóvenes de 13-24 años (20,7%) y de 25-44 años (21,2%) han destacado en esta temporada, que ha obtenido una especial atención en territorios autonómicos como Canarias (27,5%), Andalucía (26,5%), Madrid (20%) y Comunidad Valenciana (20%).

‘Supervivientes. Tierra de Nadie’, por su parte, ha alcanzado una media del 17,1% y 1.256.000 espectadores, batiendo en su franja por casi 6 puntos a la segunda opción (11,2%). Además, ha liderado entre los espectadores del target comercial (16,5%) y de todas las edades, con especial atención a los segmentos 13-24 años (17,5%) y 25-44 años (18%). El programa conducido por Carlos Sobera y Laura Madrueño ha liderado en nueve mercados autonómicos con un destacado seguimiento en Canarias (23,3%), Andalucía (22,1%), Madrid (17,9%) y Comunidad Valenciana (17,3%).

Además, ‘Supervivientes. Conexión Honduras’ con Sandra Barneda ha firmado una media del 16,2% y 1.399.000 espectadores, superando en su franja por casi 7 puntos a la siguiente opción (9,3%). Con un 15,5% en el target comercial, también ha sido la referencia del segmento de la audiencia más demandado por los anunciantes. Además, ha liderado en todos los targets de edad y en 11 mercados autonómicos, con especial mención a Canarias (23,2%), Andalucía (19,7%), ‘Resto’ (17%), Madrid (16,8%) y Comunidad Valenciana (16,6%).