Emma García nos da las claves de la nueva etapa en 'Fiesta' en Telecinco: "Me gusta salir de mi zona de confort"

'Fiesta' se refuerza en los fines de semana de Telecinco. Aprovechando que está a punto de terminar su segunda temporada en antena, la cadena de Mediaset presenta un profundo restyling del magacín de información y entretenimiento que conduce Emma García. Hablamos con la presentadora vasca de todas las novedades.

¿Cómo se presenta la nueva etapa de 'Fiesta'?

Estoy muy ilusionada. Este fin de semana tenemos por delante la presentación de las novedades, vamos a hacer un fiestón para arrancar el verano y va a ser muy especial. Tenemos muchas ganas de abrir las puertas de nuestra nueva casa a todos los espectadores.

¿Qué nos puedes contar del decorado?

El decorado es una preciosidad. Tengo muchas ganas de mostrárselo a la gente, de pisarlo y de andarlo bien. Además, tiene una peculiaridad que ya lo va a hacer distinto y es que se ha utilizado material reciclado, lo cual me hace especial ilusión. Han hecho algo muy original.

Habrá también nuevas secciones…

Además del logo y la cabecera, tenemos nuevas secciones como "El tasador", con el joyero Iñaki Torres, se mantiene nuestro chef Andrés y ampliamos el equipo de colaboradores. A nombres que ya son habituales sumamos caras muy conocidas como Nieves Herrero y Beatriz Trapote.

Hay novedades pero, ¿se mantiene la esencia del espacio?

Es nuestro 'Fiesta' de siempre, pero ampliado y renovado. Se puede decir que le hemos hecho más que un lavado de cara. Tenemos aires nuevos en todos los sentidos: en el continente y en el contenido. Es como si comenzamos un programa y además lo hacemos en una fecha muy especial, que es la noche de San Juan. Estamos preparando un fiestón para este fin de semana.

El programa ha ido evolucionando y abriendo cada vez más su abanico de temas, sin dejar nunca los temas del corazón…

Esto es lo que nos permite un programa en directo. Hacemos un magacín en el que vamos contando todo lo que va sucediendo. Ha habido épocas en las que ha habido mucho corazón, y lo seguimos teniendo, aunque nos centramos mucho también en la actualidad social y los sucesos. Y en los últimos tiempo hemos ido incorporando secciones de temas como nutrición y cocina, que en esta nueva etapa van a ganar más importancia.

¿Cómo te enfrentas a los cambios?

Me gusta salir de mi zona de confort. Y afortunadamente en un magacín en directo, que encima dura 5 horas, lo puedo hacer bastantes veces. Porque vamos pasando de un tema a otro y en cada uno tienes un estado de ánimo distinto. Me gusta probarme, retarme y sobre todo disfrutar. Que para eso es una fiesta en la que pasan muchas cosas, pero nunca dejamos de hacer entretenimiento e información, que es lo que más me gusta.

¿Cuál es la clave para disfrutar en un programa tan largo?

Aunque hagamos un programa de fin de semana, realmente trabajamos de lunes a domingo y estamos al día de todo. Pero más allá de eso, en un programa como este la clave es que estemos relajados y dejarnos llevar. Porque si no, no disfrutas y sería algo agotador. El domingo tendría que meterme en la cama hasta el sábado siguiente y no puede ser.

También el hecho de sentirte arropada te generará seguridad…

Tengo la tranquilidad de que en 'Fiesta' hay un equipo que trabaja muy bien y lo tiene todo controlado. La sintonía con la directora y con el resto del equipo es maravillosa. Con eso, a mí ya solo me queda ponerme delante a contar las cosas que van pasando y dejarme llevar.

¿Eres capaz de desconectar cuando no estás en la tele?

Totalmente. Hace unos cuantos años aprendí que en el momento en que empezaba las vacaciones tenía que hacer off por completo y estar al margen de todo. Sigo estando localizable pero en cuanto al trabajo no dejo que nadie me cuente nada, no quiero saber ni las audiencias. Porque si no, no vuelves mentalmente sana.

¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Soy una persona normal que llevo una vida muy normal cuando no estoy en la tele, que pasa tiempo con la familia y sale con amigos. Me encanta ir a la montaña y a la playa, sobre todo a la Playa de la Concha.

Después de tantos años en televisión, ¿te has parado en algún momento a pensar en el futuro?

No olvido los comienzos pero siento que cada programa que empizo es como la primera vez. No sé si será el último y lo disfruto al máximo, eso me hace sentirme muy viva. Soy una persona que no pienso para nada en el futuro, solo pienso en vivir el momento y disfrutarlo al máximo.