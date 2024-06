Isa Pantoja destapa las mentiras de Supervivientes: Nadie baila el agua".

Isa Pantoja ha sentenciado Supervivientes: "All Stars" en apenas una gala. La hija de Isabel Pantoja acusó al programa de esconder ciertas cosas y puntualizó en el caso de Adara Molinero, concursante que no ha querido saltar del helicóptero. "Venía con mucha ilusión y me está superando. Tengo miedo y estoy entrando en pánico. Hace muy poco que he estado aquí y siento que no me he recuperado psicológicamente. Me he equivocado viniendo", explicaba entre lágrimas Adara.

Isa, por su parte, tiene claro que el asunto del salto no es el único motivo que hay en el posible abandono. "Además, entre que te dan el contrato y lo firmas, tienes un tiempo en pensarlo. Y que vayas, estás en la preconvivencia bien y de repente, el mismo día, digas que es que no puedes… a mi me hace pensar que se junta eso y yo, personalmente, creo que hay un poquito de algo más".

"A ella lo que le pasa es que se ha visto con otras personas, que son grandes All Stars, porque es que hay semejantes bestias allí de buenos concursantes que son. Y yo creo que es por eso, que ahí no hay nadie que le vaya a bailar el agua".

El estreno de Supervivientes

La Eurocopa ha vuelto a condicionar las audiencias de este pasado jueves 20 de junio. El partido que enfrentó a España e Italia en la fase de grupo del torneo europeo logró un 56,4% de cuota de pantalla y 8.552.000 espectadores de media, que, junto a los datos de los demás partidos, impulsó al liderato del día con un 23,1% de share.

El choque de la segunda jornada del Grupo B de la Eurocopa 2024 se ha convertido en la emisión más vista de la temporada y en el partido más visto en lo que va de competición.

Los datos del partido de la selección también condicionó al estreno de 'Supervivientes: All Stars' en Telecinco. La primera gala de la edición especial del reality consiguió un 17,6% de cuota de pantalla y 1.381.000 espectadores de media.

El resto de ofertas se conformaron con el unidígito. Por ejemplo, el dato más significativo fue el de 'El hormiguero', que logró un 6,6% de cuota de pantalla y 1.078.000 televidentes de media.