Isa Pantoja revela la reacción de su madre tras confesarle su embarazo: “El momento fue muy similar al que cuenta Alejandra"

Isa Pantoja entiende muy bien el momento por el que está pasando Alejandra Rubio. La hija de La Pantoja ya pasó en su momento por la presión mediática de hacer público un embarazo y de tener que lidiar con los constantes comentarios al respecto. Salvando las distancias entre ambas circunstancias, Isa P ha querido hablar de su experiencia y dar su opinión al respecto en 'Vamos a Ver'.

En mitad de una mudanza definitiva y ajena a todo lo que se dice de ella, la colaboradora de Telecinco ha acudido al programa para desvelar algún detalle inédito de su embarazo. Y es que hay que recordar que Isa se quedó embarazada de Alberto Isla cuando todavía era menor de edad, lo que supuso una mayor presión mediática.

Cuenta Isa P que su madreno se lo tomó tan mal cuando se enteró, aunque "en el momento, no era lo que ella esperaba”. A pesar de todo, la influencer ha explicado que comprende la situación de su compañera de cadena: “El momento fue muy similar al que cuenta Alejandra. Yo ya lo sabía, pero me hice un poquito la… buah. Siempre he estado muy sobreprotegida por ella y es verdad que estaba más atacada que ella y ella, en ese momento, el disgusto que tendría no se lo vi porque ella tomó las riendas de la situación y me dijo ‘no te preocupes, aquí estoy yo y lo más importante ahora es el bebé, no te alteres”.

En aquel momento, la relació entre madre e hija era bastante positiva, cosa que ha cambiado bastante con el tiempo: "Me dijo ‘hagas lo que hagas, voy a estar aquí”. En este momento, Joaquí Prat aprovechó para tirar balones fuera y asegurar que su madre no lo estaba cumpliendo, lo que la misma Isa suscribió: “Pues eso mismo, yo no la veo a mi lado, si vosotros la veis…”.