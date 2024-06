El novio de Adara revienta la final de Supervivientes All stars con esta confesión: "Ya es ganadora"

Adara Molinero no parece haber entrado por la puerta grande en Supervivientes All stars, como esperaban todos sus seguidores. La segunda finalista de la pasada edición del reality volvía a Honduras junto a otros ganadores y exconcursantes del programa para intentar demostrar que es la mejor superviviente. Sin embargo, los nervios y la tensión han truncado el inicio de programa para la influencer que, nada más empezar la gala, se negaba a saltar del helicóptero y amenazaba con abandonar al verse superada por la situación. "Lo tengo muy reciente y se pasa muy mal. Me he equivocado", confesaba la hija de Elena Rodríguez en una conexión con plató con Jorge Javier Vázquez.

Muchos han sido los que se han solidarizado con a madileña, enviándole a través de las redes mensajes de apoyo para que no abandonase la aventura. Entre los que mandaban ánimo a la influencer estaba Alex Ghita, su novio, que no ha dudado en proclamarla como ganadora antes incluso de que empiece la edición.

Nadas más llegar a Honduras, Adara Molinero ha vuelto al pasado y su mente le ha jugado una mala pasada. La concursante de 'Supervivientes: all stars' se veía incapaz de saltar desde el helicóptero pero también de empezar su aventura en el reality. Todos la apoyan y su novio, Álex Ghita, le ha enviado un emotivo mensaje a través de redes sociales.

Llamándola su "amor" en su perfil de Instagram, Álex asegura que para él "ya es ganadora" y es que se siente "orgulloso" de la concursante.

Álex entiende su situación, lo que pasa por su cabeza y le consuela diciendo: "Esos miedos son normales, se pueden transformar en fuerza". Y es que cree que su chica es "capaz de cualquier cosa".

"Estamos contigo, te amo", se despedía.

Nada más llegar, Adara confesaba que teme "haberse equivocado al tomar la decisión" de regresar al reality y comentaba: "Venía con mucha ilusión, pero me ha pasado aquí, ha sido ver esto y empezar a recordar mi edición y no puedo, me da pánico, tengo terror a volver a pasarlo así de mal".

A Adara le da miedo "el hambre", la sensación de estar "tirada en la arena" y es que recuerda que fue una experiencia "durísima".

"Es tu decisión, no te preocupes, me hubiera gustado que lo hubieras hecho, pero si no te ves capaz... me da mucha pena verte así. El helicóptero vuelve al helipuerto, no vas a hacer algo que no quieres y que no te sientes capacitada", le tranquilizaba Jorge Javier Vázquez desde el plató de 'Supervivientes' y añadía: "No te tienes que sentir culpable, te sientes como te sientes y ante esto no puedes forzarte a hacer cosas que no quieres hacer. Tienes que sentirte tranquila, el programa aceptará en todo momento la decisión que quieras tomar".