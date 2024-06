Primer abandono en Supervivientes 'All Stars': el helicóptero puede con las ganas de una concursante.

Supervivientes 'All Stars' es toda una realidad y el programa ha aprovechado la resaca de las celebraciones de concurso normal, para dar comienzo a esta edición con participantes ilustres de años anteriores. Los Bosco Martínez-Bordiu, Logan Sampedro, Sofía Suescun, Marta Peñate u Olga Moreno se enfrentaron, no sin algún intento de arrepentimiento, a la primera gran prueba: el salto de helicóptero.

Sin embargo, esto casi supone el final de la aventura cuando no había ni empezado, para una de las concursantes. Adara Molinero fue superada por su miedo y se negó a lanzarse al agua. "Lo pasé muy mal, pero muy mal, muy mal. Me he equivocado, la verdad. Me he equivocado viniendo", expresaba una vez en tierra sobre lo que le parece el concurso y su propia presencial en él.

"No puedo, no puedo. Tengo pánico. De verdad que no puedo. Perdóname pero no. Tengo miedo y no puedo vivir lo mismo otra vez", continuaba diciendo mientras el helicóptero se acercaba a su destino. Jorge Javier le propuso un trato para salir adelante. "Vamos a hacer una cosa. Nos ponemos en marcha y al llegar allí decides y si quieres abandonar, no hay ningún problema. Tú eres libre".

"No, pero no me tiro. Lo sé, venía con mucha ilusión, pero me ha pasado aquí. Ha sido ver esto, empezar a recordar mi edición, todos los sentimientos y no puedo. Me da pánico, tengo terror a pasarlo así de mal", respondía de forma rotunda la concursante. Finalmente, desde el programa le han propuesto continuar hasta el domingo y que decida ese día si se queda o se va.

El estreno de Supervivientes

La Eurocopa ha vuelto a condicionar las audiencias de este pasado jueves 20 de junio. El partido que enfrentó a España e Italia en la fase de grupo del torneo europeo logró un 56,4% de cuota de pantalla y 8.552.000 espectadores de media, que, junto a los datos de los demás partidos, impulsó al liderato del día con un 23,1% de share.

El choque de la segunda jornada del Grupo B de la Eurocopa 2024 se ha convertido en la emisión más vista de la temporada y en el partido más visto en lo que va de competición.

Los datos del partido de la selección también condicionó al estreno de 'Supervivientes: All Stars' en Telecinco. La primera gala de la edición especial del reality consiguió un 17,6% de cuota de pantalla y 1.381.000 espectadores de media.

El resto de ofertas se conformaron con el unidígito. Por ejemplo, el dato más significativo fue el de 'El hormiguero', que logró un 6,6% de cuota de pantalla y 1.078.000 televidentes de media.