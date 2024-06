Lo que teme descubrir la mujer de Jorge Pérez durante Supervivientes: "Tiene sentido"

Supervivientes All stars ya está aquí. Ayer, daba comienzo la gala más esperada, la del estreno de la primera edición del concurso en el que se dan cita los mejores supervivientes de ediciones anteriores. Sofía Suescun, Logan Sampedro, Adara Molinero o Abraham García son solo algunos de los valientes que han decidido volver a Honduras para ponese a prueba y demostrar que son los mejores entre los mejores.

Llantos, nervios, saltos con emotivas dedicatorias y algún que otro amago de abandono fueron la tónica habitual de la primera gala del reality.

Sin embargo, fuera de la isla también empezaron a prodigarse las primeras reacciones de amigos y familiares de los concursantes.

Alicia Peña, mujer de Jorge Pérez era una de las que no tardaba en compartir en Instagram un video de apoyo al entrenador personal en el que señalaba lo que esperaba descubrir de él en esta nueva aventura.

Sorpresa en Instagram

Antes de poner rumbo a Honduras, Jorge Pérez explicó a un reportero de 'Europa Press' en el aeropuerto que "en principio" no estaba previsto que su mujer, Alicia Peña Humada, le defendiera en plató como sí que hizo durante su paso por 'Supervivientes 2020', pero que no descarta que la madre de sus cuatro hijos dé un paso al frente en algún momento si su paso por 'Supervivientes All Stars' se alarga.

Donde seguro que Alicia no deja de defenderle va a ser en las redes sociales, donde ya ha escrito un post de Instagram para desearle suerte al colaborador de 'Así es la vida': "Hoy empieza otro gran reto para ti… Eres valiente y con un corazón noble y bueno, todo irá bien. Enhorabuena amor, te quiero. Estoy a tu lado, estamos contigo y todo tiene sentido".

En esa publicación de Instagram, la coach también ha revelado que cree que esta aventura va a suponer un gran aprendizaje para el hombre con el que comparte su vida, pues está convencida de que va a descubrir todas las cosas que es capaz de hacer: "A punto de empezar algo que será muy importante para ti,te pondrás al límite y verás todo lo que eres capaz de hacer".