¿A qué concursante de Supervivientes le declara su amor Anabel Pantoja? "Te amo"

Anabel Pantoja está en su mejor momento. La sobrina de Isabel Pantoja y su novio, David Rodríguez, con el que sale desde hace un año, están de enhorabuena tras anunciarse su futura paternidad. La influcencer y el fisioterapeuta avanzan así en su relación y dan el paso definitivo a pesar de los últimos rumores que, apuntaban a una posible infidelidad del joven hacia la sobrinísima.

A pesar de los rumores, la pareja permanece ajena a los comentarios y prefiere centrarse en su nueva etapa familiar.

Para ello, la influencer ha decidido coger hacer un viaje urgente a Sevilla para compartir con los suyos la feliz noticia de su embarazo.

Un viaje express en compañía de su novio y en el que ha atendido a los medios que la esperaban y preguntaban por su nueva etapa.

A pesar de que ahora su tiempo es para su futuro bebé y su pareja, la influencer no deja de seguir la actualidad televisiva como en este caso la edición All stars de Supervivientes en la que participa uno de los que fuera compañero de concurso en su edición y ganador de la misma, Alejandro Nieto. Con el novio de Tania Medina parece mantener muy buena relación, tanto es así que no ha dudado en publicar un más que cariñoso mensaje de ánimo para el de Cádiz ante esta nueva aventura.

Declaración

Anabel Pantoja participó en 'Supervivientes' hace dos años y estuvo cerca de llegar a la final, pero aunque no ganó el premio de 200.000 euros sí que hizo amistades y hasta encontró el amor en Yulen Pereira, con el que estuvo nueve meses hasta que el esgrimista decidió romper su relación.

Uno de esos amigos que hizo la colaboradora de 'TardeAR' es Alejandro Nieto, el ganador de aquella edición y actual concursante de 'Supervivientes All Stars'. Ella siempre le llamaba "salvaje" porque consideraba que se había adaptado a la perfección a la vida en las playas de los Cayos Cochinos y durante estos dos años cada vez que han quedado en Andalucía, Madrid o Canarias ha compartido en sus stories una foto con el novio de Tania Medina recordándole lo mucho que lo quiere.

Ahora que lo ha visto saltando del helicóptero en esta nueva edición, la prima de Isa Pantoja se ha alegrado mucho y ha compartido un story en Instagram en el que le expresa su apoyo: "Mi salvaje Alejandro, te amo".