Una conocida modelo desvela el infierno por el que pasó tras perder a una hija: "Perdí la fe"

Una conocida modelo reveló el De Viernes, el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, el infierno por el que pasó tras perder a una hija: "Perdí la fe".

Estamos hablando de Sofía Mazagatos, quien lleva años desparecida de los medios de comunicación y este viernes decidió hablar para el programa de Telecinco. Entre otras cosas, Mazagatos contó una de sus peores experiencias vividas, como es la de perder un hijo.

"Mi segundo embarazo fue un infierno, con ocho meses de gestación di a luz a mi bebé, a mi hija, pero su corazón ya no latía", contó ante las cámaras la modelo, señalando que "el duelo perinatal es muy complicado, te enfadas con el mundo y te enfadas con la vida, me enfadé con Dios y perdí la fe, eso solo saben lo que es las mujeres que han pasado por ello, es sin duda el peor momento de mi vida".

Sofía Mazagatos Gómez, nacida en Madrid el 5 de febrero de 1974, es una destacada presentadora de televisión, modelo y actriz española, reconocida por haber ganado el título de Miss España en 1991.

Su carrera en las pasarelas despegó tras obtener el título de Miss España en 1991 y alcanzar las semifinales de Miss Europa un año después, desfilando en eventos de renombre como Cibeles y Gaudí.

En 1993, su creciente popularidad le valió una oferta de Telecinco para reemplazar a Leticia Sabater como presentadora de los programas infantiles Desayuna con alegría y A mediodía, alegría. Al año siguiente, condujo junto a Luis Alberto Sánchez e Inma Brunton el programa infantil La tele es tuya, colega, también en Telecinco.

En 1996, junto a su amiga Mar Flores, fundó una agencia de modelos, aunque esta iniciativa tuvo una corta duración.

Mazagatos se convirtió en la protagonista del famoso anuncio navideño de Freixenet, junto a las modelos españolas Juncal Rivero y Mar Flores.

Después de formarse en el Actors Studio de Nueva York, debutó como actriz en el año 2000 en la serie de televisión Paraíso. Posteriormente, participó en Academia de baile Gloria en 2001 junto a Lina Morgan en TVE, en Arrayán entre 2003 y 2004 en Canal Sur y en Obsesión en 2005 nuevamente en TVE, además de realizar apariciones en otras producciones televisivas.

En el cine, ha actuado en películas como Las pasiones de sor Juana en 2004, The Pirate's Curse en 2005 y Take off (Despegue) en 2005.

Debutó en el teatro en 2001 junto a Arturo Fernández en la obra Esmoquin, de Santiago Moncada.

En 2006, participó como concursante en los programas de televisión Cantas o qué de Antena 3 y El Club de Flo de La Sexta.

Mazagatos ha realizado campañas publicitarias para diversas marcas como Antonelli, Arco Cápsulas, Arizona Jeans, Basmar, Cómplices Jeans, De Beers, Freixenet, Lina Bocardi, Macy's New York, Maybelline, Medichy Model, Muebles Kiona, Peugeot, Toypes, Ultrech Jeans y Vidal Sassoon.

Embarazo

El 20 de marzo de 2015, en una entrevista con la revista ¡Hola!, anunció su embarazo, convirtiéndose en la primera Miss España en ser madre soltera. En noviembre de ese año, dio a luz a una niña llamada Sofía.

En diciembre de 2023, se anunció que Sofía había tenido a su segunda hija, Amanda.

El 21 de junio de 2024, después de una década alejada de los medios, concedió una entrevista exclusiva en el programa De Viernes de Telecinco.