El conocido rostro de Telecinco con el que Marta Riesco mantuvo una relación sale a la luz: "Lo sabes perfectamente"

Marta Riesco salió más que escaladad de Telecinco. tras su convulsa relación con Antonio David Flores cuando este aún estaba casado con olga Moreno, la reportera estiró el chicle mediático todo lo que pudo hasta que la jefa Ana Rosa Quintana decidió prescindir de sus servicios como reportera y dejar de contar con ella.

Tras una mala racha personal en la que acabó rompiendo con el ex de Rocío Carrasco y con un mal momento profesional, ahora, la reportera parece haber encontrado en Ni que fuéramos un hueco en el que seguir largando lo más grande de las intrigas que se cocían en los pasillos de Telecinco. Como por ejemplo, la relación que al parecer mantuvo con un conocido rostro de la cadena cuando aún trabajaba en ella.

Se desvela el nombre

Este jueves 20 de junio arrancaba "Supervivientes All Star", con Olga Moreno como una de sus concursantes estrella. Aprovechando que Marta Riesco estaba este viernes en el plató de "Ni que fuéramos Shhh...", los colaboradores del canal Quickie han querido comentar el arranque del reality, que hizo un gran dato de audiencia, de un 17,6%. Y, como era de esperar, le han pedido a Marta que hiciera un análisis sobre la llegada de la ex de su ex a Honduras.

"Me parece una persona muy fría, muy, muy fría. La vez anterior se fue a "Supervivientes" dejando a su marido y a su familia, sabiendo todo lo que se venía encima porque ya se vio el primer capítulo (de la docu serie de Rocío Carrasco) antes de que ella se fuera a Honduras, y flipé de cómo aguantó en la isla sabiendo todo lo que había y nunca quiso abandonar. Y ahora esta nueva vez va con una situación muy chunga porque hace cuatro días ha perdido a su madre. Creo que es una mujer hiper mega fría, que nada le perturba", comentó Riesco, aunque también destacó: "Pero como superviviente es la leche".

Además de hablar de Olga, Marta ha sido una de las grandes protagonistas esta tarde del programa de Ten, pues se ha hablado largo y tendido del reto que asumirá el próximo lunes, ya que se someterá al polígrafo de Conchita -que regresa al programa- contestando a 25 preguntas: algunas formuladas por los guionistas del programa, otras de los seguidores, otras de sus compañeros e incluso tres preguntas que se va a formular ella misma, y que son: "¿Te irías a cenar con Belén Esteban?", "¿Te acercaste a Antonio David por fama?" y "¿Sufriste bullying por parte de tus compañeros de AR?". "Creo que no saldré malparada, porque voy a ser sincera", dijo Marta, que no ha querido "triturar" ninguna de las preguntas que le han leído, pues va a contestarlo, como diría su enemiga Belén, TO-DO. La única petición que ha hecho a sus directores, eso sí, es hablar sobre ella y no preguntas que puedan faltar al respeto a otras personas.

Belén, con ganas de dar juego, le ha preguntado entonces a Marta si le puede hacer otra pregunta... "¿Has estado con alguien a nivel sentimental de Telecinco?", ante lo que Marta se ha reído y le ha respondido riendo: "¡Tú lo sabes perfectamente!". La intriga se ha servido, aunque Marta ha desinflado nuestras ganas de saber más: "Pero no voy a decir su nombre, sólo os lo diré detrás de las cámaras", ha dicho.