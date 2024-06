Pipi Estrada revela la verdadera opinión de Terelu Campos sobre el embarazo de Alejandra Rubio: "Está muy disgustada"

Alejandra Rubio se ha convertido en la protagonista inesperada de la jornada. Tras cerca de 5 meses de relación con su novio Carlo Costanzia, la pareja daba la sorpresa anunciando su embarazo. Las reacciones a esta inesperada noticia no se han hecho esperar y una de las que más expectación despertaba, la de la madre de la influencer ya ha salido a la luz.

Según las declaraciones que la pareja hacía a la revista Hola para anunciar la feliz noticia, Terelu Campos se habría sorprendido al enterarse de este bombazo pero, acto seguido, habría mostrado su apoyo a la pareja.

Un embarazo que ha agitado el mundo del corazón y que se espera que sea tan polémico como los inicios de la relación entre el hijo de Mar Flores y la hija de Terelu Campos, embarazada de 3 meses.

La noticia no solo habría servido para agitar el mundo rosa, también ha acabado engrosando la cuenta corriente de la pareja al salir a la luz la escandalosa cifra que habrían cobrado por la exclusiva.

Además del precio que habría puesto la pareja a hacer público su embarazo, hay otro rumor que vuela en el ambiente y es la opinión de Terelu Campos al respecto. Al parecer, y a pesar de los buenos deseos y al lo bien que la futura abuela ha recibido la noticia, hay voces que disienten de este discurso como la de Ppip Estrada, exnovio de Terelu Campos y quien se suma a los que piensan que a la hija de María Teresa Campos no le habría hecho ninguna gracia este embarazo.

Pipi opina

Las reacciones al embarazo de Alejandra Rubio no cesan. El último en pronunciarse ha sido Pipi Estrada, quién fuera pareja de Terelu Campo durante un año y medio. Sabido es la mala relación entre la hija de María Teresa Campos y el colaborador televisivo que ha llamado en directo en ‘Socialité Club’ a la que fuera su pareja durante casi dos años y que, el próximo mes de diciembre, se convertirá en abuela.

La llegada a plató de Pipi Estrada ha sido todo un huracán. El colaborador de Fiesta -el programa de fin de semana de Telecinco en el que trabaja con la futura mamá- ha destapado algunos detalles del embarazo de Alejandra Rubio: “Este embarazo estaba en la ruta del negocio, es una locura, una inconsciencia. Hubo una gran discusión entre madre e hija y Terelu está muy disgustada”.

El que fuera exasesor de ‘Mujeres, Hombres y Viceversa’ ha destapado que a la que fuera su pareja no le ha sentado del todo bien el embarazo de su hija, ni que esté con Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, con la que no tiene relación (unas declaraciones dichas por la propia Terelu). A pesar de las polémicas del pasado, y como muchos rostros conocidos como Tamara Falcó, Anita Matamoros o Marta Pombo, Pipi Estrada no ha dudado en mandarle un mensaje en directo a la hermana de Carmen Borrego.