Terelu Campos pasa de Carmen Borrego y desvela que ha hablado con José María Almoguera: "Ha sido muy bonito"

Alejandra Rubio se ha convertido en la protagonista inesperada de la semana. Tras cerca de 5 meses de relación con su novio Carlo Costanzia, la pareja daba la sorpresa anunciando su embarazo. Las reacciones a esta inesperada noticia no se han hecho esperar y una de las que más expectación despertaba, la de la madre de la influencer ya ha salido a la luz.

Según las declaraciones que la pareja hacía a la revista Hola para anunciar la feliz noticia, Terelu Campos se habría sorprendido al enterarse de este bombazo pero, acto seguido, habría mostrado su apoyo a la pareja.

Un embarazo que ha agitado el mundo del corazón y que se espera que sea tan polémico como los inicios de la relación entre el hijo de Mar Flores y la hija de Terelu Campos, embarazada de 3 meses.

Para aclarar todos los interrogantes en torno al embarazo de la menor de las Campos, ha sido su propia madre la que se ha sentado en el plató de De viernes para acalrar cómo se enteró de la noticia y qué papel jugará a partir de ahora en la vida de sus nieto. Tampoco faltaron las alusiones a su relación con Mar Flores, madre de Carlo Costanzia, novio de Alejandra y la opinión que tiene del futuro padre de su nieto.

Lo que nadie esperaba es que la colaboradora fuese a desvelar que gracias al embarazo de su hija se había producido cierto acercamiento co su sobrino José María Almoguera, quien desde hace meses mantiene una guerra fría con su madre Carmen Borrego y el resto de su familia.

Esperado mensaje

El embarazo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ha puesto al clan Campos en el punto de mira cuando las diferencias entre los distintos miembros siguen patentes. Carmen Borrego continúa distanciada de su hijo, José María Almoguera. Terelu aprovechaba su última entrevista en televisión para lanzar un profundo mensaje a su sobrino.

"No sé si les va a gustar o no lo que voy a decir, pero esto se tiene que acabar. Es el momento de que se tiendan las manos por todas las partes. No merece la pena vivir así y el sufrimiento", ha señalado Terelu durante su entrevista en el programa '¡De Viernes!'. Ha recordado que cada uno a su manera estaba sufriendo mucho con esta complicada situación familiar.

La colaboradora ha subrayado que le gustaría que el embarazo de su hija Alejandra supusiese un punto y aparte. "Ese hilito del que se pueda tirar", indicaba.

El presentador, Santi Acosta, le decía a Terelu que enviase un mensaje conciliador. "De alguna manera me estoy dirigiendo a él. Me dirijo a todos los que formamos la familia y que todo vuelva a donde no tenía que haberse cortado nunca", aseguraba.

Terelu reconocía que había contactado recientemente con su sobrino con motivo de su cumpleaños. "Yo le felicité y él me contestó". Además, el joven ha dado la enhorabuena a Alejandra Rubio por su embarazo. "Yo le he preguntado a Alejandra si ha tenido algún contacto y me dijo que había sido muy bonito. Alejandra para ellos es su prima pequeña".