Andy y Lucas, obligados a detener su concierto al recibir esta inesperada noticia en directo: "Para, para"

Any y Lucas son uno de los dúos musicales del panorama español más queridos por us público. Desde que a principios de los 2000 empezaran su carrera musical, los malagueños no han dejado de cosechar éxitos y ganarse el cariño del público.

Precisamente, su público ha sido el sorprendido en uno de los últimos conciertos de los cantantes, cuando en mitad de actuación, ambos empezaron a gritar "Para, para" para a continuación lanzar un mensaje que pillaba a todos sus fans por sorpresa.

Mensaje en directo

Andy y Lucas son uno de los dúos con más éxito en nuestro país. Andrés Morales y Lucas González son los autores de algunos de los temas más escuchados en las fiestas de pueblo de nuestro país, como Son de Amores o Tanto la Quería. El dúo anunció su disolución en noviembre de 2023, tras terminar la gira Nuestros últimos acordes, que está llegando ahora a sus últimas fechas. El último concierto tuvo lugar en Málaga, donde los artistas protagonizaron un momentazo.

Los artistas agotó las entradas para este sábado en el Festival de Selvatic, donde interpretaron los temas más destacados de sus veinte años de trayectoria profesional, como Quiero ser tu sueño, En tu ventana, Celos, Carita morena o Nuestros últimos acordes, entre muchos otros. El dúo consiguió desatar la locura entre el público malagueño en su despedida en la ciudad.

Más allá de lo estrictamente musical, hubo un momento que no pasó desapercibido en redes sociales. Al mismo tiempo que se celebraba el concierto, tenía lugar el partido del Málaga contra el Nàstic, en el que ambos equipos se jugaban el ascenso a Segunda A. En el minuto 124, los de Sergio Pellicer marcaron el 2-2 que les daba el ascenso a la profesionalidad. Fue en ese momento, cuando en el escenario del concierto, Andy y Lucas detenían la música.

“Para, para, para”, se puede escuchar decir al dúo a los músicos, en un vídeo compartido en redes sociales y que se ha viralizado. Es entonces cuando anuncian que “ha metido el Málaga”. En las imágenes, se puede apreciar a un público enloquecido al saber que el equipo de su ciudad ha logrado esta increíble hazaña. “¡Habéis subido!”, dice el dúo, mientras empiezan a cantar la tradicional canción de victoria, el 'oeoeoe oe'.