El nuevo ligue de Sofía Suescun con el que ha coincidido en Supervivientes: "¿Eres celoso, Kiko?"

Supervivientes All stars solo lleva unos días en antena pero ya ha empezado a dejar los primeros tirulares. Adara amaga con abandonar y se negó a saltar del helicóptero, Logan Sampedro repite aventura y va a por todas, Olga Moreno permanece ipertérrita, tal como demostró en su edición en la que además se alzó con la victoria y ahora además, parece haberle salido un nuevo pretendiente a Sofía Suescun. Ni más ni menos que Abraham García, ganador de su edición y que ahora ha confesado que, además de llegar soltero y querer encontrar el amor, Sofía es la concursante que más le llama la atención.

¿Tendrá Kiko Jiménez motivos para preocuparse? El propio Jorge Javier Vázquez se lanzaba a preguntar al novio de la de Navarra por cómo le había sentado la confesión del empresario sobre su novia.

Nuevo ligue

Kiko Jiménez está muy pendiente de su chica, Sofía Suescun, concursante en 'Supervivientes: All Stars'. La que fuera ganadora del formato en 2018 y ahora va a medirse con los mejores de varias de sus ediciones. Entre ellos, quien quedara segundo con ella, Logan Sampedro. "Logan es especial para mi, por él dejé a mi novio de entonces", recordaba Sofía en el vídeo de presentación. Y aunque no había continuado su relación, ambos mantienen una amistad desde entonces, lo que ha hecho que Kiko esté más "relajado" a este respecto.

"¿Eres celoso Kiko?", le preguntaba Jorge Javier Vázquez en la gala de presentación del All Stars. "No mucho", bromeaba el ex concursante. "Ya son muchos años, hemos evolucionado como pareja y como persona. Confío en ella", añadía. Pero ahora tendrá un nuevo motivo para poner a prueba sus celos y es que no solo Logan podría hacer plantearse cosas a Sofía. Un nuevo concursante ha mostrado su interés por ella.

Abraham, ganador de Supervivientes 2014, ha confesado en varias ocasiones que llega a la isla soltero y con ganas de enamorarse. "Me habéis fastidiado porque todas tienen novia... pero eso a mi me da igual", dejaba claro en el helicóptero con Jorge Javier. Tanto, que en el vídeo de presentación ya daba toda una declaración de intenciones. "Sofía me encanta, que esté con Kiko no es un problema para mi. Que él se la quede en el resto de la vida y yo para este ratito que estemos en la isla", bromeaba.

Aunque parece que la broma podría ir a un tonteo puesto que nada más aterrizar en la isla, en la primera prueba que les ha hecho el bautismo en el barro, Abraham ya se ha acercado a Sofía pues hicieron juntos el circuito. Al terminar, se dieron un abrazo que Sofía apartó rápidamente. "¿Lo has visto, no?", le preguntó Jorge Javier a Kiko Jiménez. "Sí, sí", decía Kiko desde el sofá.

Infidelidad

Kiko Jiménez ha detonado una bomba en la palapa durante la décima gala de 'Supervivientes 2024': asegura que ha visto besarse a Marieta y a Gorka Ibarguren cuando las cámaras no les grababan y tapándose con las capuchas de las sudaderas para disimular. El vasco ha estallado al escuchar este comentario y ha acusado al novio de Sofía Suescun de ser un mentiroso, mientras que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se quedaba callada y, más tarde, ante las insistentes preguntas de Jorge Javier Vázquez decía que ese beso no se había producido.

Sofía Suescun tiene claro que su novio no se está inventando nada y le cree totalmente no solo porque sea el hombre con el que comparte su vida, sino porque las explicaciones de Gorka y Marieta le han recordado a la que ella dio en la edición de 2018 para negar que se había besado con Logan Sampedro cuando era novia de Alejandro Albalá y así lo ha expresado en la red social X, el antiguo Twitter.

"¡Marieta! Fuiste el Logan de la época, tranquila que te entendemos. Pero tarde o temprano todo sale", ha asegurado la ganadora de 'Gran Hermano', que recordaba que ella negó el beso y que dijo que había sido en la mejilla: "Yo también le di un beso a Logan pensando que nadie lo había visto y de repente alguien lo sabía. ¿Os acordáis? Eso sí, no me acuerdo de qué contesté, ¿alguien me lo recuerda?".