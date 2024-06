Nuria Fergó frena a Emma García tras las contundentes preguntas sobre el delicado estado de salud de su pareja: "Que lo sepan todos"

“Por fin se acaba la pesadilla”, decía hace unos días en redes sociales la cantante Nuria Fergó. Y es que la ex triunfita, vuelve, más de mes y medio después a sonreir. A principios de junio, su prometido, Juan Pablo Lauro (ex marido de Irene Villa) era ingresado en el Hospital Santa Elena de Torremolinos por una neumonía provocada por una bacteria de neumococo que, posteriormente fue agravada por un derrame pleural. Tras jornadas muy angustiosas y críticas, los médicos finalmente daban el alta al piloto argentino trasladándolo primero a planta para dejar la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y para darle después el alta definitiva. Por eso, ya estando Juan Pablo en casa y fuera de peligro, Nuria Fergó, que ha estado a su lado apoyándolo en todo momento, ha empezado a retomar sus proyectos profesionales.

De hecho, este mismo sábado acudía al programa ‘Fiesta’ de Telecinco para presentar su nuevo trabajo, el que para ella es, después de ‘Operación Triunfo’, su “segundo proyecto más importante” de su carrera. No obstante, Emma García parecía más interesada en saber cómo estaba su prometido y cómo se encontraba ella, que en ese musical homenaje a María Dolores Pradera que la malagueña quería promocionar.

Porque si bien es cierto que esa primera pregunta, ese ¿cómo estás?, era obligado por respeto y por educación, la presentadora del magacín de Telecinco, sin embargo, incidía demasiado en una cuestión sobre la que la cantante no quería seguir hablando. “Yo estoy muy bien. Estamos todos bien y muy felices porque va todo fenomenal”, empezaba respondiendo educadamente Nuria Fergó, tratando, eso sí, de cambiar de tema lo más rápido posible. “Como bien sabes he venido aquí a presentar mi proyecto homenajeando a Dolores Pradera. Por eso estoy aquí esta tarde. Que lo sepan todos los telespectadores que he venido aquí a presentar mi musical, mi espectáculo”, expresaba la ex triunfita con una sonrisa, pero dejando claro sus pocas ganas de entrar en asuntos personales.

“Estará enfadado”

“Sé que estás aquí para presentar tu musical, pero supongo que los espectadores también quieren saber cómo estás. Después de todo lo que hemos vivido en estos últimos días con tu marido y con ese ingreso que habéis contado y que hemos sufrido desde casa… Afortunadamente, ya está la cosa mejor cosa ¿no? ¿Ya te puedes dedicar plenamente a ese musical?”, insistía, por su parte, Emma García dejando pocas opciones a una Nuria Fergó más que las de contestar con un “claro que sí, ahora a reponerse y ya está, que estamos aquí para disfrutar. Él está muy bien, está en casa, así que todo fenomenal”. Ahora, la cosa no terminaba ahí. Y es que tras estas palabras de la cantante, el programa reproducía un vídeo en el que se volvía a incidir en el ingreso hospitalario de Juan Pablo más que en el proyecto profesional de la cantante.

“¿Te ha gustado? ¿Te has emocionado viéndolo?”, inquiría tras el visionado la prestadora. “Sí, pero ahora mismo Juanpi me estará viendo y estará enfadado porque él quiere que yo hable de mi trabajo y que yo brille”, dejaba caer Nuria Fergó. “Él sabe todo el trabajo que hay detrás y no quiere que se hable de esto porque ya, como tú bien has dicho, lo hemos contado nosotros con total naturalidad y el venir aquí, a tu plató y poder contar todo lo que voy a hacer es lo que él quiere”, zanjaba así la cantante.