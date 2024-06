Una de las parejas más queridas de La Isla de las Tentaciones anuncia boda: "Nos va llegando la hora"

Qué rapido pasa el tiempo, sobre todo en un panorama como el actual en el que dicta el "renovarse o morir". La televisión debe esatr al día de lo que al público le engancha y busca en un programa de entretenimiento, lo que en su momento parece que encontraron en La Isla de las Tentaciones.

El reality de Telecinco, que en un principio estaba programado para emitirse en Cuatro, causó sensación entre una audiencia más juvenil a la que le gustaba ver si el amor era más fuerte a la tentación o si, finalmente, todo iba a saltar por los aires en cualquier momento. Dicho y hecho; la Isla se ha cobrado unas cuantas relaciones durante sus siete temporadas, aunque también ha reforzado e incluso creado otras.

Una de esas parejas a las que la prueba les costó la relación fue la de Jesús y Marina. La suya, la tercera, fue una de las ediciones más exitosas del formato y trajo a figuras tan relevantes en el panorama mediático en la actualidad como Lucía Sánchez o Lola. Ambas, concursantes de más realities a posteriori y con gran calado entre la audiencia.

Precisamente Jesús y Marina formaron parte de una de las tramas románticas del reality, que tuvo continuación en 'La Última Tentación': Marina le fue infiel a su pareja de aquel entonces para tener un romance con Isaac, con el que salió de la casa. Sin embargo, aquel amor no llegó a buen puerto y las cosas se complicaron todavía más cuando entró en la ecuación la mejor amiga de Marina dentro de la casa: Lucía, que empezó una relación con 'Lobo'.

Han pasado ya cuatro años de aquel fatídico desenlace que provocó que Marina rompiera relaciones con ambos y se diera cuenta de que Jesús era la persona con la que tenía que estar. Con el tiempo de por medio, la pareja decidió alejarse de la televisión, aunque siguen compartiendo algún que otro detalle de su vida privada a través de sus redes sociales.

Nuevos comienzos

A pesar de todo, de vez en cuando sus nombres vuelven a salir a la luz en platós televisivos, aunque por su parte han preferido no volver a ese mundo. Para aquellos que se pregunten qué fue de ellos, parece estar en un momento de relación muy dulce y que, finalmente, La Isla de las Tentaciones les hizo más bien que mal.

Tanto es así que Marina podría estar dejando caer algún detalle acerca de una posible boda con Jesús: "Siempre he dicho que mi boda va a ser en verano y de noche. Pero por favor, que no me toque un día tan caluroso como el de hoy...". Estos dos enamorados estaban celebrando el amor de otra persona, pero la fiesta del suyo podría no estar tan lejos: "De boda en boda, Jesusito, nos va llegando la hora...".