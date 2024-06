Preocupación por Ana Obregón al confesarse con estas duras palabras: "Tatuada con sangre en mi corazón"

Ana Obregón es una abuela feliz. Desde que el pasado año se conviertiera en abuela por gestación subrogada la actriz no ha dejado de compartir en redes el día a día con su nieta, la pequeña Ana Sandra.

Sin embargo, ahora han sido una polémicas palabaras en honor al nacimiento de su hijo que habría cumplido hoy 32 años, lo que ha hecho saltar las alarmas de sus seguidores.

Duras palabras

El 13 de mayo de 2020 es un día que Ana Obregón (68 años) nunca olvidará. Ese día, la actriz y presentadora perdía a su único hijo, Aless Lequio, tras haber estado mucho tiempo luchando contra un Sarcoma de Ewing, un cáncer que finalmente no consiguió superar y que sumió a su madre en una profunda y dura depresión. Desde que esto ocurrió, han sido varias las ocasiones en las que Ana ha querido recordar a su hijo, del que ha hablado en diferentes entrevistas y al que no teme recordar en sus redes sociales. Tanto es así que hoy, cuando el joven habría cumplido 32 años, su madre no ha dudado en dedicarle un bonito y emotivo post en su cuenta de Instagram.

En la última publicación que ha compartido la actriz en su cuenta oficial de Instagram ha querido recordar a “ALESS - 23 JUNIO 1992”, al que define como “amor de mi vida”. Junto a unas emotivas imágenes grabadas en vídeo en el cuarto cumpleaños del joven, Ana escribía el siguiente texto:

“Hoy hace 32 años que nacimos los dos porque tú me diste la vida. Naciste en la noche más mágica del año, por eso embrujaste con tu luz a todos los que tuvimos la suerte de quererte. Hoy cumplirías 32 años. Guardo aquella flor que me regalaste el día que cumpliste 4 años tatuada con sangre en mi corazón. Lo siento, no puedo decirte nada más… el dolor me lo impide. Te amo. Mamá”, escribía en este post, en el que podemos ver a una joven Ana jugando con un pequeño Aless en el jardín de su casa, donde este le regala una flor de un intenso color amarillo. Este emocionante y triste texto se ha llenado enseguida de comentarios, destacando los de otras madres que han perdido a sus hijos y que han querido compartir con Ana la enorme pena que sienten en sus corazones.

Esta semana tuvo lugar en la Plaza de Toros de Las Ventas la primera edición de los Beef Awards 2024, una cita en la que pudimos ver diferentes rostros muy populares como Ana Obregón o Carmen Borrego. Allí, Ana fue premiada por la labor que está llevando a cabo con la Fundación Aless Lequio para luchar contra la horrible enfermedad que se lo llevó. Al recoger este galardón, la presentadora emocionó a todos los presentes con su discurso.