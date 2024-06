Adiós a la mujer de Kiko Matamoros: se marcha a vivir a Estados Unidos mientras él trabaja en Ni que fuéramos shhh

"Os estáis preocupando un montón por mí y os lo agradezco". Marta López Álamo se ha sincerado sobre el delicado momento que atraviesa. Su vida últimamente ha sido una montaña rusa de emociones. A través de su perfil oficial de Instagram, la modelo y personalidad de Internet ha explicado cómo se encuentra y ha reconocido que estos últimos meses han sido difíciles para ella y que algunas de ellas "le han dolido mucho". Pese a todo, la influencer de Granada, de 27 años, espera que "la tormenta pase".

Aunque dice encontrarse mejor de salud (ha tenido sinusitis y también ha estado preocupada por un bulto que le ha salido en el cuello), la mujer de Kioko Matamoros reconoce que a nivel anímico no está en su momento álgido. Además, la agenda la tiene repleta, cosa que tampoco le esta ayudando, cuentand esde Outdoor. "Estoy sin parar, entre exámenes y eventos. No sé qué pasa, parece que se han puesto de acuerdo y estas dos semanas estoy a full", comenta la andaluza, que después se ha abierto en canal con sus seguidores. "Sabéis que cuando estoy bien, empiezo a hablar por aquí para que me conozcáis más y para que me veáis 'más yo misma', quitándose esa timidez, que a veces es excesiva... o excesiva prudencia", ha reflexionado Marta López Álamo, que ahora mismo no se encuentra en ese punto.

Benito Domínguez

Es una etapa complicada para ella. "Han sido meses difíciles en meses en muchos aspectos porque se me han juntado muchas cosas; algunas que he contado por aquí, y otras, que no he contado, me han dolido mucho... Pero bueno", ha señalado la modelo y creadora de contenido, que ha querido dejar claro que nada de esto tiene que ver con su relación, "para evitar especulaciones". Pese a todo, Marta López Álamo confíe en que todo vuelva a ponerse en su lugar. "Lo bueno es que la tormenta pasa. Al final hay que quererse a uno mismo, priorizarse y focalizar tu energía en crecer tú. A los que no quieren estar en tu vida, chao... Pero a veces cuesta. Yo soy de las que piensan que si algo no pasa es porque no es para ti y si algo pasa negativo en tu trabajo o en tu círculo no tienes que echarte la culpa y no dejar que nadie te culpe a ti", ha zanjado la de Granada, que intenta focalizarse en las cosas buenas.

Marta López Álamo tuvo una conversación que podría cambiarle la vida. "Ayer tuve una reunión muy importante de cara a mi futuro y la verdad es que estoy superfeliz de ir dando etapa hacia la etapa que quiero iniciar. Tengo casi al 90% el visado, estoy esperando la cita en la embajada", ha explicado la personalidad de Internet, que tiene previsto marcharse a vivir a Estados Unidos para seguir proyectando su carrera como modelo.