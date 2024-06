Fabiola Martínez confiesa el tipo de relación que sus hijos tendrán con su hermano: "Será una decisión de..."

Bertín Osborne rompía con todas las previsiones y quinielas que llevaban meses haciéndose sobre su paternidad anunciando la semana pasada que, finalmente, reconocía ser el padre del hijo de Gabriela Guillén.

Este paso, según se rumorea, puede haberse producido gracias a la mediación de un amigo común de la pareja, el famoso turronero, quien habría hecho lo posible para que ambos llegasen a un entendimiento.

Ahora, con el proceso de la prueba de paternidad paralizado, el cantante está centrado en sus compromisos profesionales, a pesar de haber tenido que cancelar uno de sus últimos conciertos.

Sin embargo, en el caso de la esteticista, está estaría a punto de dar un giro radical a su vida y hacer maletas para trasladarse a Sevilla, ciudad en la que reside Bertín Osborne, con el objetivo de que su pequeño esté más cerca de su padre y favorecer así la relación entre ambos.

Con la calma entre Gabriela Guillén y Bertín parece que hay una de las partes que no está vivendo su mejor momento, al ser preguntada de manera recurrente por los pasos que va dando su exmarido. No es otra que Gabriela Guillén, quien en una conexión en directo con el programa de Ahora Sonsoles, ha protagonizado un tenso momento.

Pero, al margen de la tensión del directo, la venezolana ha sido preguntada por la relación que tendrán o no sus hijos, fruto de su matrimonio con Bertín Osborne con el último hijo del cantante, fruto de su relación Gabriela Guillén.

Futura relación

Hay coincidencias increíbles, pero también que son bastante inoportunas. Es lo que debió de pensar Fabiola Martínez cuando, teniéndolo todo listo para inaugurar un mercadillo con ropa donada por famosos con el fin de recaudar fondos para su fundación, se supo que su exmarido, Bertín Osborne, reconocía la paternidad del hijo de Gabriela Guillén. Por eso, en su aparición pública para presentar este evento, no le quedó otra que hablar del tema.

"Yo no puedo intervenir en eso, no me corresponde. Será una decisión de mis hijos y de su padre, que tendrá que generar esos vínculos. Y luego mis hijos tomarán la decisión de hasta dónde llega su relación. Carlos no tiene la misma con sus tres hermanas. A Eugenia la ve mucho por los niños, pero a Alejandra y Claudia las ve menos. Y no pasa nada", respondía la venezolana cuando los periodistas le preguntaban por la relación que sus hijos tendrían o no con su hermano, hijo de Gabriela Guillén.

Tensión en directo

Las aguas parecen estar revueltas. Y si no que se lo digan a Sonsoles Ónega y a Fabiola Martínez, que este lunes en la tarde han protagonizado un tenso momentoen televisión cuando la presentadora le ha preguntado a la venezolana por la actual situación de Bertín Osborne. Ambas han conectado en directo con motivo del lanzamiento del primer mercado solidario que ha preparado Fabiola de la mano de la Fundación de Bertín Osborne. La expareja del cantante de rancheras ha hablado con la prensa y ha respondido amablemente a todas las preguntas, incluidas las que tenían que ver con su ex. Sin embargo, ha querido marcar distancias.

La conexión ha empezado con una Fabiola muy contenta hablando de su "mercachollo", ya que la modelo ha bautizado así a este mercado solidario por la cantidad de chollos que podéis encontrar hasta el próximo miércoles 19. Tras hablar de este mercado, cuyos beneficios van destinados a las familias que han perdido a su hijo con discapacidad, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' le ha preguntado sobre Bertín Osborne y su paternidad del hijo de Gabriela Guillén.