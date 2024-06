Isabel Pantoja para su concierto en directo: “Menos dedicatorias y más llamadas por teléfono”

Últimamente cada vez que se sube a un escenario, destaca. Da de lo que hablar y no solo por su poderío musical y su amplio y popular repertorio, que también, sino porque aprovecha el estar frente a su público, el sentirse arropada por su círculo más cercano y haciendo lo que mejor se le da, que es cantar, para relajarse y olvidarse, por un momento, de las numerosas polémicas en las que se encuentra implicada. Porque Isabel Pantoja tiene muchos frentes abiertos y muchos enemigos. Cada día más.

Estas últimas semanas saltaba la noticia de la ruptura total y el distanciamiento irreversible entre la tonadillera y una de sus más íntimas amigas, Mariló de la Rubia, al igual que se evidenciaba, de nuevo, la nula relación que la cantante tiene con sus dos hijos: Kiko Rivera e Isa Pantoja. Pese a que las rencillas con sus retoños no son nuevas, ya que se remontan a años atrás, estos días parecen haber vuelto a relucir. La dedicatoria envenenada que Isabel Pantoja realizaba hace dos fines de semana a sus nietos (los tres de Kiko y el pequeño de Isa) no sentó, como es evidente, nada bien a sus respectivos padres. “Esta canción va dedicada a mis cuatro, no hace falta que diga nada más, a mis cuatro” expresaba entre lágrimas aquel 8 de junio en Almería la tonadillera justo antes de entonar ‘Hasta que se apague el sol’, desatando, así, el enfado de su hija. “Menos dedicatorias y más llamadas por teléfono”, respondía tajante la prima de Anabel Pantoja más tarde. Una Anabel a la que puede que, al igual que a Isa, las palabras de su tía sobre las tablas le hayan supuesto algún que otro disgusto.

Metedura de pata

Y es que desde que el pasado 4 de junio la influencer anunciara que se encontraba embaraza de cuatro meses, mucho se ha hablado y se ha comentado sobre el sexo del bebé. De momento ni la futura mamá, ni David Rodríguez, el novio de Anabel y padre de la criatura, se han pronunciado al respecto. Algo muy diferente a lo que ha hecho este sábado en Tordesillas su tía Isabel Pantoja.

Como viene siendo habitual en esta gira de 50º aniversario, cuando la tonadillera se disponía a cantar uno de sus temas más virales, 'Garlochí', subía al escenario a su sobrina para bailar con ella la tradicional coreografía que lo acompaña. Un momento que Isabel aprovechó para pronunciarse por primera vez sobre el embarazo de la influencer, con el que se muestra muy ilusionada. “Y ahora yo voy a pedir un momento! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Pero yo quiero que mi Ana venga! ¡Por favor!”, empezaba presentando la artista a Anabel. “¡Ese aplauso para mi Ana y para mi futuro sobrino-nieto!... o sobrina-nieta... La coreografía es de ella, eh. Mucho 'ciudao'”, decía la artista tratando de restarle importancia a ese posible despiste con el que muchos han dado por sentado que el primer bebé de Anabel Pantoja sería un niño. Y es que a pesar de matizar con lo de “sobrina-nieta” después, la contundencia de “sobrino-nieto” parecía indicar y confirmar su metedura de pata.