Óscar confiesa lo que ha pasado un mes después tras ganar 1,8 millones en Pasapalabra: "He intentado paliarlo"

Ha pasado un mes desde aquel 15 de mayo, aquel San Isidro que trasladó las fiestas patronales de la capital española al plató de Pasapalabra. Tocaba el premio gordo. Óscar Díaz lograba la gesta y ganaba el bote de Pasapalabra, un premio final valorado en 1.816.000 euros.

Con la consecución del bote, Óscar Díaz abandonaba el programa, así como también Moisés Laguardia, dejándonos duelos inéditos en esta nueva etapa como el que están protagonizando Vicky y Manu.

Un mes después de esa heroicidad, Óscar se ha pronunciado en redes sociales sobre lo complicado que ha sido para él este “pospartido pasapalabrero”.

Su mensaje

"Además de recurrir a expresiones como "desnortado" o "como vaca sin cencerro" para definir de manera más o menos técnica o jocosa mi situación en el pospartido pasapalabrero, además de asumir que me he quedado sin "juguete" (aunque haya sido por el mejor de los motivos) y que tengo que llenar parte de mi tiempo de otro modo, lo más complicado de este mes posterior a la consecución del bote ha sido sobrellevar lo mucho que echo de menos al equipo que hace @pasapalabra He intentado paliarlo con alguna visita que otra, pero me falta el roce del día a día, las sonrisas omnipresentes, la atención y el cuidado que nos dispensan a los concursantes, el afecto que va creciendo cual maravillosa bola de nieve cuesta abajo a medida que vamos acumulando programas. @robertolealg, la cara visible del programa, es el ejemplo perfecto de lo que ofrece este equipo: profesionalidad y cercanía, talento y cariño, capacidad y aprecio. Es complicado aunar todas estas cualidades, pero todos ellos lo logran sobradamente y se desviven para que nosotros solo tengamos que preocuparnos de una cosa: responder a las preguntas que sepamos. Por suerte, además de llevarlos a todos muy dentro, la vida nos ofrece la oportunidad de seguir sonriendo juntos, como en estas fotos, ya sea dentro o fuera del plató. Lo haremos, seguro", ha escrito.