¿Está preparada Alejandra Rubio para ser madre? Kiko Matamoros sentencia a la influencer: "La preocupación es mucha"

Alejandra Rubio se ha convertido en la protagonista inesperada de la jornada. Tras cerca de 5 meses de relación con su novio Carlo Costanzia, la pareja daba la sorpresa anunciando su embarazo. Las reacciones a esta inesperada noticia no se han hecho esperar y una de las que más expectación despertaba, la de la madre de la influencer ya ha salido a la luz.

Según las declaraciones que la pareja hacía a la revista Hola para anunciar la feliz noticia, Terelu Campos se habría sorprendido al enterarse de este bombazo pero, acto seguido, habría mostrado su apoyo a la pareja.

Un embarazo que ha agitado el mundo del corazón y que se espera que sea tan polémico como los inicios de la relación entre el hijo de Mar Flores y la hija de Terelu Campos, embarazada de 3 meses.

La noticia no solo habría servido para agitar el mundo rosa, también ha acabado engrosando la cuenta corriente de la pareja al salir a la luz la escandalosa cifra que habrían cobrado por la exclusiva.

Uno de los que más conoce a las Campos y a los Flores es Kiko Matamoros, quien no se ha mordido la lengua a la hora de opinar sobre las dotes de madre de la joven.

Conoce a la familia de Carlo Costanzia y a la de Alejandra Rubio desde hace décadas, por lo que Kiko Matamoros se siente libre para opinar sobre la noticia del embarazo de la hija de Terelu Campos.

“A mí me ha sorprendido la noticia como a todos, primero porque llevaban dos meses de relación cuando se quedó embarazada y eso le tiene que sorprender incluso a los propios actores, ¿no? Luego, me he puesto en el lugar de los padres y, por un lado, supongo que estarán contentos e ilusionados, aunque la información que tengo va un poquito más allá y la ilusión no es tanta y la preocupación es mucha”, afirmó.

La revista ¡HOLA! ha publicado esta mañana en su portada una noticia bomba: Alejandra Rubio está embarazada de tres meses y medio y tendrá un bebé con el actor y modelo Carlo Costanzia el próximo mes de diciembre.

Como era de esperar, la noticia ha causado un verdadero revuelo en nuestro país. Nadie se esperaba dicho embarazo, ya que la hija de Terelu Campos solo tiene 24 años de edad y lleva cinco meses con el hijo de Mar Flores.

La pareja descubrió lo que pasaba durante unas vacaciones en Jávea, Alicante. ''Lo primero que sentí fue miedo. Nos cambió la vida de repente (...) Es que llevábamos muy poco tiempo, aunque eso nunca lo vi como algo negativo. Simplemente, la vida es así'', ha señalado la joven en la entrevista para el medio rosa anteriormente citado.