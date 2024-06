Sale a la luz toda la verdad de la relación de Adara y Bosco: "No estaban juntos"

Adara y Bosco han vuelto a verse las caras en Supervivientes, el reality en el que se conocieron el año pasado y del que salieron de la mano con intención de conocerse. La versión oficial era que estaban juntos y que pasaon un verano en pareja haciendo varios planes que compartían a través de Instagram. Sin embargo, Jonan Wiergo, compañero de concurso de la pareja niega la mayor y cuenta la verdad del romance que mantuvieron los influencers.

Sale a la luz un año después toda la verdad de la relación entre Bosco y Adara.

Verdadera relación

Jonan Wiergo, amigo de Adara Molinero ha estado en el plató de 'Supervivientes All Stars' y, durante la parte para abonados de mitele PLUS, ha hablado sobre la relación que ella mantuvo tras salir de su edición con Bosco Martínez Bordiú y que se fraguó en Honduras.

Adara Molinero, en su llegada a Honduras el pasado jueves con el arranque de esta especial edición de 'SV', se negó completamente a tirarse del helicóptero y a iniciar su andadura en el programa, momentos en los que ella se rompía y en los que recibió el apoyo de Bosco, con el que tuvo una historia tras coincidir en Honduras.

Jonan, que comentaba los bonitos gestos que tuvo Bosco con su amiga durante la gala y que compartió concurso con ambos, negaba a Jorge Javier Vázquez que ellos hubieran tenido una relación formal al salir de Honduras: "Yo fui un poco celestina, pero tampoco fueron novios". Algo a lo que discrepaba completamente Pablo, amigo de Bosco: "Estuvieron cuatro meses juntos".

La versión de Bosco

"Era un rollito, no estaban juntos y no era una relación formal. Estaban enrollados, no creo que fueran pareja", entonaba y reiteraba Jonan sobre lo que habría sucedido entre ellos al terminar su aventura en 'Supervivientes 2023', aunque el defensor del sobrino de Pocholo daba más detalles de la versión de su amigo sobre lo que habría vivido con ella: "La versión de Bosco es que estuvieron ese tiempo juntos. Él no estaba con otras, es muy educado y un señor y jamás haría eso".