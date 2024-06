Alejandra Rubio, tras la exclusiva de su embarazo: "No la he hecho por dinero"

El embarazo de Alejandra Rubio sigue copando los contenidos de los principales medios y programas de la prensa rosa. La colaboradora ha regresado este martes a 'Así es la vida' en el que ha hablado de su próxima maternidad, siendo muy tajante sobre la exclusiva que dio la semana pasada: "No lo he hecho por dinero".

"Nunca he vendido mi vida en exclusivas. No voy a vivir de las exclusivas porque no lo he hecho nunca. Lo que he hecho es dar una noticia de un embarazo porque yo la tripa y el hijo no me lo puedo meter por la manga. Todo lo que podemos ocultar lo hacemos... lo quería hacer de una forma bonita", ha afirmado la colaboradora después de haber dado una exclusiva previo pago.

Rubio también ha desmentido los rumores sobre la cantidad económica que se habría llevado por la exclusiva: "No es verdad la cifra que se está diciendo. Ni de lejos. Esto para mí no ha sido por dinero. Me lo he llevado, es verdad. Pero no ha sido por dinero. Por dinero podría haber hecho tantas cosas. ¡No sabéis cuántas! Tendría otro tipo de vida".

"Le van a sacar la puntilla todos. Es una noticia mía que iba a salir igual. Todo lo que pueda ocultar lo hago. La gente igual desde sus casas no me entiende. No me representa lo que se cuenta de mí, porque nunca he dejado tampoco que se me conozca", ha expresado.

"Estoy con quien tengo que estar, con Carlo"

La hija de Terelu Campos ha respondido, entre otros temas, a las críticas que ha recibido por el hecho de que solo lleva cinco meses de relación con el hijo de Mar Flores: "Es increíble. Estoy con quien tengo que estar, con Carlo. Yo estaba alucinada".

En otro orden de cosas, Rubio ha asegurado que ha optado por tomarse todo con calma, además de desvelar que su madre le ha sorprendido con su reacción al contarle su embarazo: "No sé cómo explicarlo".

"Ha sido todo tan normal... no ha puesto ninguna pega ni comentarios... Se comportó de una forma muy buena, tengo mucha suerte con ella", contestó Alejandra Rubio, revelando que se enteró de la exclusiva de Terelu Campos en 'De Viernes' el mismo día de su emisión: "Va a ser abuela. No me tiene que decir nada. Hace lo que quiere y lleva más tiempo en esto que yo".

Por otro lado, Alejandra Rubio no ha querido entrar a opinar en la reacción que ha tenido Mar Flores al enterarse de que será abuela: "Si ella no se quiere pronunciar públicamente está en todo su derecho, ya lo ha hecho en privado. La reacción conmigo fue buenísima".